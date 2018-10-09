Дополнительные меры соцподдержки разрабатываются в регионе

СЕГОДНЯ 17:10 2018-10-09T17:11:06+03:00

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Изменения в региональный закон о мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики одобрены на состоявшемся сегодня заседании администрации Липецкой области, - сообщает пресс-службы администрации Липецкой области. Его провел временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов. На необходимость совершенствования механизмов оказания социальной помощи населению, исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости, указано в перечне поручений по реализации Послания Президента страны Федеральному Собранию РФ от 1 марта 2018 года, отметил руководитель области.

Вышедшее с инициативой областное управление образования и науки предлагает установить критерии нуждаемости при выплате компенсации части родительской платы за посещение детских садов. Таким критерием станет наличие у семьи дохода, не превышающего полуторакратную величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, или наличие статуса многодетной семьи.

Если доход семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, то компенсация будет устанавливаться в следующих размерах: 20% среднего размера родительской платы за детсад на первого ребенка, 50% размера такой платы на второго ребенка и 70% - на третьего ребенка и последующих детей. Если семья многодетная, то размер компенсации будет составлять 100% от среднего размера родительской платы за детсад.

Также на заседании администрации одобрена инициатива управления здравоохранения Липецкой области по установлению меры соцподдержки фармацевтическим работникам со средним профессиональным образованием. Кроме того, рассмотрены проекты внесения изменений в генеральные планы ряда сельских поселений.

Фото: сайт администрации Липецкой области.