2018-10-10T15:02:21+03:00
Общество

НЛМК приглашает старшеклассников в Школу молодых металлургов

НЛМК объявил новый набор в Школу молодых металлургов на базе ЛГТУ
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Образовательный профориентационный проект НЛМК поможет ученикам 11-х классов дополнительно подготовиться к сдаче ЕГЭ по физике и математике. Обучение по программе Школы молодых металлургов для старшеклассников бесплатное.

Занятия для старшеклассников проводят лучшие преподаватели университета в форме занимательных лекций и экскурсий по лабораториям вуза и производствам комбината. Во время обучения ребята познакомятся с основами металлургического производства, востребованными на комбинате специальностями, а также узнают о самом университете и пообщаются со студентами – действующими участниками корпоративных программ НЛМК.

Программа рассчитана на период с октября по апрель. Лучшие выпускники Школы смогут пройти конкурсный отбор на последующее целевое обучение в ЛГТУ.

Организационный сбор учеников пройдет 23 октября в 15.20 в холле центрального корпуса ЛГТУ. Заявку на обучение можно подать по телефонам 44-08-65 (Оксана Мамаджанова), 44-50-89 (Ирина Титова), а также по электронной почте на адрес: mamadzhanova_ov@nlmk.com

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

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