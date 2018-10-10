Пользователям мобильного приложения «Госуслуги» теперь доступна оплата с помощью ApplePay

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-10T10:48:40+03:00

Пользователи мобильного приложения «Госуслуги» теперь могут оплачивать начисления и госпошлины с помощью платежной системыApplePay

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Такая возможность доступна владельцам мобильных устройств, работающих на операционных системах iOS с приложением Wallet. Проект инициирован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Исполнителем работ выступил «Ростелеком» при участии ведущего системного интегратора РТЛабс.

С помощью ApplePay в мобильном приложении «Госуслуги» можно оплатить госпошлины и автоштрафы. А в ближайшее время будет доступно погашение налоговых и судебных задолженностей. Это ускоряет процесс оплаты, позволяя экономить время на вводе данных банковской карты.Для совершения платежа необходимо авторизоваться в мобильном приложении и на главной странице или в каталоге услуг выбрать вид начисления. При переходе на страницу «Выбор способа оплаты»функция оплаты через ApplePayпоявится автоматически. Если банковские карты не добавлены в приложение Wallet, то при нажатии на пиктограмму Apple система предложит это сделать.Подтвердить платеж можно с помощью сканера отпечатков пальцев Touch ID, FaceIDи одноразового кода, полученного в СМС.

«С начала 2018 года через мобильное приложение «Госуслуги» пользователи совершили более 12 миллионов платежей на сумму свыше 11млрд рублей. Введение новой функциональности повысит популярность и удобство мобильныхгосуслуг. В ближайшем будущем мы планируем реализовать возможность оплаты с использованием других платежных технологий», - отмечает Михаил Бондаренко, директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком».

Сегоднямобильнымигосуслугами пользуется более 3,5 миллионов владельцев Appleустройств. Они оценивают приложение в 4,6 балла из 5 возможных.

Безопасность проводимых транзакций обеспечивается платежной инфраструктурой «Ростелекома», которая ежегодно проходит сертификацию PCI DSS, что обеспечивает надежность проведения операций банковскими картами.

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