2018-10-10T11:22:57+03:00
Общество

Липчан приглашают на масштабную акцию «Живи, Лес!»

В районе Силикатных озер высадят 40 тысяч сеянцев
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Ежегодно осенью в стране проходит всероссийская акция «Живи, Лес!». В нашем регионе она проводится шесть лет, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. За это время посажено около миллиона сеянцев разных видов деревьев, создано более 150 гектаров лесных культур.

В этом году самым масштабным событием станет посадка сеянцев в районе Силикатных озер. Акция пройдет в честь 65-летия со дня образования Липецкой области. Планируется высадить около 40 тыс. штук сеянцев сосны на площади три гектара.

Акция «Живи, лес!» пройдет во всех лесничествах Липецкой области и продлится до 31 октября.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

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