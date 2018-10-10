2018-10-10T13:47:48+03:00
Общество

За незаконное подключение к газовым сетям липчанам грозит уголовная ответственность

В Липецке и области продолжают находить нарушителей
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане незаконно подключаются к газовым сетямЛипчане незаконно подключаются к газовым сетямФото: Юлия КЛЮЕВА
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С начала года в Липецкой области выявлено 79 случаев самовольного подключения к газовым сетям. 24 из них - это газификация жилых построек, владельцы которых не заключили договор с поставщиком.

В пресс-службе АО "Газпром газораспределение Липецк" сообщили журналистам о нескольких случаях подобных нарушений. Так, житель Данкова сделал пристройку к дому. Газовое оборудование монтировали неизвестные лица. Проекта у них не было, как и разрешительной документации. Они незаконно произвели врезку в газораспределительную систему.

Житель села Елецкого Липецкого района пошел еще дальше. При строительстве жилого дома он решил незаконно подключиться к газовым сетям. Для этого он проложил газовые трубы под домом. Но о тайном подключении все равно стало известно.

Компания обратилась с заявлениями в правоохранительные органы, чтобы привлечь граждан к административной ответственности. Согласно ст. 7.19 КоАП РФ, нарушителям грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей. При повторном несанкционированном подключении предусмотрено более серьезное наказание - уголовная ответственность. А если нарушение приведет к гибели людей, то до 8 лет тюрьмы.

Кстати, о незаконных врезках в систему газоснабжения можно сообщить по телефонам: 8(4742)42-00-02, 42-02-32.

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