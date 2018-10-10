Липецкую продукцию на всероссийской выставке «Золотая осень» смогут увидеть 300 тыс. человек

СЕГОДНЯ 14:25 2018-10-10T14:29:54+03:00

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Крупнейший агрофорум страны пройдет уже в 20 раз, и делегация Липецкой области вновь принимает участие в его работе, -сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

Липчане представят на выставке разнообразную продукцию агропромышленного комплекса. Организаторы рассчитывают, что за три дня работы павильоны «Золотой осени» смогут посетить 300 тыс. гостей, в том числе иностранных. В рамках деловой программы форума традиционно подписываются соглашения о сотрудничестве. Так, в прошлом году иностранные закупщики провели 185 встреч с российскими производителями, результатом которых стало подписание контрактов о поставках на общую сумму свыше 3 млрд. рублей. Поэтому акцент выставки «Золотая осень-2018» ставится как раз на демонстрацию экспортных возможностей российского агробизнеса.

Приуроченная к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, выставка представит все многообразие современного аграрного рынка и перспективы развития российского агропромышленного комплекса как активного участника мирового обмена продовольствием. В программе работы – форумы и конкурсы, конференции и круглые столы, предметом обсуждения на которых станут вопросы внедрения современных технологий для эффективного развития растениеводства и животноводства. Специалисты затронут важные и актуальные проблемы отрасли, а также такие глобальные темы, как продовольственная безопасность, возобновляемая сырьевая база и здоровое питание.

Пищепереработчики Липецкой области, как всегда, представят лучшие образцы выпускаемой в регионе продукции. Гарантом ее качества являются медали и дипломы, полученные за победу в отраслевых конкурсах на выставках прежних лет. Рекордные показатели липецких аграриев за последние годы доказали высокую эффективность сельского хозяйства. Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов считает, что потенциал у региона огромный. «Липецкая область сегодня входит в десятку наиболее динамично развивающихся регионов, теперь нужна новая высота - первая тройка. Стремясь к этому, мы должна перестраиваться и идти вперед к безусловному лидерству в России», - подчеркивает Игорь Артамонов.