Владимирская прокуратура требует закрыть дело о взятках с бывшим липецким прокурором

СЕГОДНЯ 17:35 2018-10-10T17:39:36+03:00

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Конфликт в правоохранительных структурах разразился вокруг бывшего прокурора Долгоруковского района Липецкой области, а ныне прокурора города Владимира 35-летнего Ильи Копытина. 9 октября владимирский СКР во взаимодействии с УФСБ завел на Копытина уголовное дело за крупные взятки и злоупотребление полномочиями – статьи 290 и 285 УК РФ.

По версии следствия, Копытин, будучи прокурором Мурома и Владимира получал крупные взятки от предпринимателей, которые занимались незаконным бизнесом. Как сообщили в пресс-службе СК, следствие ходатайствовало об аресте Копытина, но прокурор в суд не явился.

После публикации за Копытина вступилась региональная прокуратура Владимирской области.

– При принятии данного процессуального решения грубейшим образом нарушены и проигнорированы требования уголовно-процессуального законодательства, – говорится в официальном заявлении ведомства от 10 октября. – Основные выводы следствия носят только предположительный характер, а само постановление о возбуждении уголовного дела не мотивировано и противоречиво.

По версии прокуратуры, в основу выводов следствия положены объяснения заинтересованных лиц. Также ведомство сообщает, что данные следствие получило с нарушением действующего законодательства.

В итоге, прокурор Владимирской области отменил постановление о возбуждении уголовного дела и направил информацию в федеральный СК, где должны решить, насколько законный действия региональных следователей.

По поводу неявки в суд ведомство пояснило, что прокурору не позволило сформировать и обосновать свою позицию грубое игнорирование следственным органом требований закона. Из-за чего суд также не смог принять обоснованное решение. На основе изложенного владимирская прокуратура потребовала от местного СК устранить все нарушения.

СПРАВКА «КП»

Илья Копытин родился в Липецке. В 2005 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. С 2004 года работал следователем прокуратуры Долгоруковского района Липецкой области, референтом отдела процессуального контроля СУСК при прокуратуре по Липецкой области. Последняя занимаемая должность в нашем регионе – заместитель прокурора Октябрьского района Липецка. 27 декабря 2013 года был назначен на должность Муромского городского прокурора Владимирской области.