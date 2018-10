ОЭЗ «Липецк» высоко отмечена в глобальном рейтинге

СЕГОДНЯ 13:40 2018-10-11T13:41:18+03:00

ОЭЗ «Липецк» в очередной раз признана победителем в номинациях международного рейтинга экономических зон Global Free Zones of the Year, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. В ежегодном рейтинге, проводимом журналом fDi Magazine (подразделение The Financial Times) оцениваются все типы особых экономических зон мира. ОЭЗ ППТ «Липецк» получила награды в двух номинациях: «За развитие инфраструктуры» и «За расширение проектов».

Организаторы рейтинга отметили достижения липчан по строительству инфраструктурных объектов на промышленной площадке. В этом году в ОЭЗ «Липецк» в первой из российских особых экономических зон завершены работы по строительству инженерной инфраструктуры на Грязинской площадке для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения заводов резидентов. Среди возведенных объектов: автомобильные дороги, сети связи, электроснабжения, канализации, водоснабжения, газоснабжения, канализационный коллектор и сети теплоснабжения. Они повысили пропускную способность и мощность инфраструктуры промышленной площадки.

В 2017-м в ОЭЗ «Липецк» была построена подстанция 220 Кв «Казинка» мощностью 267 МВт. Объем инвестиций из федерального бюджета превысил 2,4 млрд. рублей. ПС «Казинка» - высокотехнологичный энергетический объект, оснащенный инновационным оборудованием, отвечающим всем требованиям безопасности. Мощности подстанции 220 кВ «Казинка» рассчитаны на перспективу и учитывают постоянно растущее энергопотребление. Это создает благоприятные условия для реализации резидентами Грязинской площадки ОЭЗ «Липецк» инвестиционных проектов по строительству промышленных предприятий.

В нынешнем году на Грязинской площадке построен Центр управления сетями (ЦУС) для повышения эффективности управления инфраструктурой и качества предоставляемых резидентам услуг технического обслуживания. Специалисты ЦУСа осуществляют круглосуточный мониторинг состояния инженерных систем, дистанционное управление объектами инфраструктуры и согласование заявок на выполнение работ, производство переключений. Деятельность ЦУСа способствует повышению точности расчета объемов потребления и получению данных для аналитики эффективности энергосистемы. Инвестиции в строительство ЦУСа составили около 13 млн. рублей.

Всего на территории промышленной зоны «Липецк» зарегистрировано 57 компаний резидентов из 16 стран. Это Япония, Италия, Бельгия, Германия, Австрия, США, Китай, Израиль, Швейцария, Нидерланды, Украина, Республика Корея, Польша, Сингапур, Франция, Россия. Среди них такие всемирно известные, как АВВ (Швейцария), SCHLUMBERGER (международная компания), HONEYWELL (США), VIESSMANN (Германия), YOKOHAMA (Япония), PPG (США), BEKAERT (Бельгия) и целый ряд других.

Объем заявленных инвестиций резидентов ОЭЗ «Липецк» составляет 188 млрд. рублей, освоено 59 млрд., создано 4000 рабочих мест, объем произведенной продукции достиг 78 млрд. рублей, налоговые и таможенные отчисления составили 11 млрд. рублей.

Фото: сайт администрации Липецкой области.