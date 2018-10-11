«Пусть страдают» – в Липецке 10 квартир полтора месяца сидят без газа из-за соседки

СЕГОДНЯ 15:12 2018-10-11T16:34:18+03:00

Газовики снова ушли ни с чем Фото: скрин с видео

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Коммунальные баталии развернулись в 10-этажном доме №13 по улице Кривенкова в Европейском микрорайоне Липецка, жильцы которого сидят без газа полтора месяца. Злоключения соседей начались 23 августа, когда дом проверяли сотрудники газовой службы. В одной из квартир газовики наткнулись на серьезные нарушения – хозяева сделали перепланировку, замуровали вентиляцию и обложили газовые трубы гипсокартоном. При этом кухню объединили с жилой зоной.

Скопление газа под картоном и отсутствие вентиляции могло привести серьезному ЧП и даже к трагедии, поэтому газ срочно отключили по всему стояку. Хозяевам сказали, что нужно все устранить, но с тех пор ничего не изменилось.

Как пояснила советник генерального директора АО «Газпром газораспределение Липецк» по связям с общественностью и СМИ Татьяна Семенова, специалисты городского филиала газпрома на протяжении полутора месяцев несколько раз пытались отключить квартиру, чтобы подать газ остальным жильцам. Но хозяева не пускают газовиков и игнорируют предписания. Заложниками ситуации стали жильцы 10 квартир, которые в течение полутора месяцев пишут жалобы в коммунальщикам и правоохранителям, и готовят еду, на чем придется.

Газовики тут бессильны

Последнюю попытку попасть в квартиру газовики предприняли минувшим вечером, 10 октября. Часть происходящего Татьяна Семенова выложила на своей странице в facebook. Для надежности газовики взяли с собой участкового, но благородная затея обернулась грандиозным скандалом на весь подъезд.

Жильцы замуровали трубы и вентиляциюФото: Предоставлено

Помимо сотрудников Газпрома и участкового, у квартиры собрались и соседи. На пороге появилась женщина с грудным ребенком на руках. Дама заявила, что газ ей отключили, поскольку не дала взятку, а вообще им и без газа неплохо живется. На просьбы участкового пожалеть соседей липчанка сказала, что они ей безразличны.

– А мне пофиг соседи, пусть страдают, – отрезала дама и, послав всех собравшихся в область ниже поясницы, захлопнула дверь.

Чуть позже женщина впустила газовиков, но сделать они ничего не успели. После явился не менее одиозный супруг гражданки, который тоже в выражениях не стеснялся. Кстати, по словам соседей, мужчина славится буйным поведением и любит бросать пустые бутылки из окна. Глава семейства выпроводил коммунальщиков и пригрозил заявлением в полицию. А жильцы дома так и остались без газа.

– Мы свои возможности исчерпали, – сказала Семенова, – возобновить газоснабжение возможно только если хозяева квартиры устранят нарушения либо при отключении квартиры от системы газоснабжения.