Липецкая администрация будет отслеживать опасных пользователей

СЕГОДНЯ 18:57 2018-10-11T19:15:49+03:00

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В прошедшую среду, 10 октября, на сайте госзакупок появился новый контракт "Услуги по предоставлению неисключительных прав на использование программы для осуществления мониторинга социальных медиа-ресурсов сети Интернет". Заказчик - управление административных органов Липецкой области. Цена контракта составляет 329 820 рублей. Источник финансирования - средства областного бюджета.

Согласно документам, с помощью программы специалисты будут мониторить соцсети. А именно, искать информацию, в том числе по сленговым терминам, об организации и проведении азартных игр на открытых сайтах, где можно делать ставки. Находить сайты, где распространяют наркотики и оружие, содержащие признаки экстремизма. Программа позволит установить лиц, принимающих участие в вооруженном конфликте в Сирии, выявить материалы, распространяющих идеологию радикального ислама, найти инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Также специалисты позаботятся о безопасности детей в интернете. Будут искать сайты, где детей побуждают совершить действия, представляющие угрозу жизни и здоровью, употребить наркотики, табачные изделия, алкоголь, принять участие в азартных играх, заняться проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством. В поле зрения также попадет контент, оправдывающий насилие и жестокость по отношению к людям или животным, отрицающий семейные ценности, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения, неуважение к родителям, оправдывающий противоправное поведение, ругательства матом, контент порнографического характера.

Программа позволит найти сайты, где оскорбляют несовершеннолетних, упоминая их имена и фамилии, выкладывая фото и видео с ними, их родителями, аудиозапись голоса, место жительства, учебы. Также специалисты будут выявлять факты пропаганды проституции, педофилии, растления несовершеннолетних, "рекламы" контрабандных товаров, продажи фальсифицированных и контрафактных товаров. Находить информацию о коррупции, а именно незаконной помощи при получении военного билета, водительского удостоверения, продажи/покупки поддельных документов (ПТС, паспортов).

В документах прописаны требования к системе. Так, программой должны пользоваться минимум 10 человек одновременно. Во внутренней базе должны храниться текст с ключевыми словами, фрагменты и копии оригинальной интернет-страницы и ссылка на нее. Программа должна отображать информацию об авторе сообщения со всеми его сообщениями по заданной теме и историей ответов на них, а также добавлять новые посты пользователя. Поиск должен осуществляться по типу документов, дате публикации, на определенных блогах, по авторам, количеству комментариев, репостов и др.