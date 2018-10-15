Липецк, встречай!

СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-15T10:38:18+03:00

Хорошая новость для всех, кто хочет купить натуральную шубу.

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Только 5 дней - с 16 по 20 октября в Липецке в ГДМ «Октябрь» работает Новоторжская ярмарка «За шубой!».

Шапки и береты, манто и куртки, жакеты и полушубки — выбирайте лучшую шубу для себя! Размеры — от 42 до 60. Меха различные.

Каждый подберет себе красивую шубу из мутона или нутрии.

Цены демократичные от 15 тыс. рублей.

Особого внимание заслуживают шубы из каракуля.

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Каракуль — это символ элегантности, утонченного вкуса и статуса. Цвета натуральные: серый, коричневый (сур), черный и эксклюзивные: «изумруд» и «золото». Цены от 80 тыс рублей.

Мечтаете о норке?

Для Вас — красивые шубы из российской и аукционной норки под брендом «ЗИМОС».

Цвета различные.

Цены на норку на Новторожской ярмарке от 79 до 290 тысяч рублей.

Мех качественный. На каждой шубе зеленый чип — знак российского производителя. Гарантия до 2-х лет.

Любую шубу можно купить в кредит или рассрочку без переплаты.

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Получите скидку 5% на любую шубу тут

Добро пожаловать на Новоторжскую ярмарку «За шубой!» в ГДМ «Октябрь» с 16 по 20 октября включительно!

Кредит. Рассрочка ООО «РусфинансБанк», лиц. ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 Кредит. Рассрочка ООО «РусфинансБанк», лиц. ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013

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