Липецк, встречай!
Только 5 дней - с 16 по 20 октября в Липецке в ГДМ «Октябрь» работает Новоторжская ярмарка «За шубой!».
Шапки и береты, манто и куртки, жакеты и полушубки — выбирайте лучшую шубу для себя! Размеры — от 42 до 60. Меха различные.
Каждый подберет себе красивую шубу из мутона или нутрии.
Цены демократичные от 15 тыс. рублей.
Особого внимание заслуживают шубы из каракуля.
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Каракуль — это символ элегантности, утонченного вкуса и статуса. Цвета натуральные: серый, коричневый (сур), черный и эксклюзивные: «изумруд» и «золото». Цены от 80 тыс рублей.
Мечтаете о норке?
Для Вас — красивые шубы из российской и аукционной норки под брендом «ЗИМОС».
Цвета различные.
Цены на норку на Новторожской ярмарке от 79 до 290 тысяч рублей.
Мех качественный. На каждой шубе зеленый чип — знак российского производителя. Гарантия до 2-х лет.
Любую шубу можно купить в кредит или рассрочку без переплаты.
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Получите скидку 5% на любую шубу тут
Добро пожаловать на Новоторжскую ярмарку «За шубой!» в ГДМ «Октябрь» с 16 по 20 октября включительно!
Кредит. Рассрочка ООО «РусфинансБанк», лиц. ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 Кредит. Рассрочка ООО «РусфинансБанк», лиц. ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013
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