Волонтеры НЛМК очистили берега реки Воронеж

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-15T11:28:03+03:00

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В минувшие выходные в Липецке команда активистов во главе с работницей НЛМК Марией Трухачевой завершила волонтерский проект по очистке берегов реки Воронеж от бытового мусора. Молодые люди стали участниками грантовой программы «Стальное дерево», которая реализуется при поддержке социального партнера комбината – благотворительного фонда «Милосердие».

В ходе проекта волонтеры прошли на байдарках по речным маршрутам рядом с городской чертой, где сосредоточены частные домовладения и базы отдыха. Экологические рейды провели на трех участках: от Желтых Песков до Сокольского моста, от Сокольского до Петровского моста и от Петровского до Октябрьского моста. Общая длина маршрута превысила 20 км. При обнаружении с реки мусорного захламления береговой зоны активисты организовывали уборку. Мусорные пакеты затем собирали автотранспортом и утилизировали.

Видео о проекте смотрите по ссылке.

Приобретенные за счет гранта байдарки участники проекта передадут областной федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма, чтобы их использовать для новых экологических рейдов и мероприятий.

Грантовая программа «Стальное дерево» стартовала в 2017 году. Она позволила сотрудникам Новолипецкого комбината при финансовой поддержке социального партнера - благотворительного фонда «Милосердие» и методической помощи специалистов компании реализовать 11 собственных идей - общественно полезных природоохранных инициатив. С 2018 года программа открыта для жителей Липецкой области, общественных экологических организаций, а также для регионов присутствия Группы НЛМК - Белгородской области, находится Стойленский ГОК и Алтайского края, где расположено предприятие Алтай-Кокс.

Сейчас в Липецке продолжается работа над другими проектами «Стального дерева». Среди них - очистка от мусора Студеновского карьера и оборудование трассы для тренировок по маунтинбайку - езде на горных велосипедах, возрождение родника в селе Крутые Хутора и другие.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.