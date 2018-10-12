2018-10-12T11:02:59+03:00
Общество

Успешный липецкий опыт в сфере предоставления госуслуг представлен на всероссийском форуме

Делегация региона принимает участие во Всероссийском форуме МФЦ
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Липецкая делегация принимает участие во Всероссийском форуме многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг, организованном Министерством экономического развития Российской Федерации, - сообщает пресс-служба администрации региона. Торжественная церемония открытия состоялась вчера в Каспийске (Республика Дагестан).

В работе форума принимают участие представители Администрации Президента РФ, Аппарата Правительства России, федеральные органы исполнительной власти, заместители руководителей высших органов исполнительной власти субъектов РФ, руководители МФЦ, а также сотрудники центров предоставления государственных услуг стран СНГ. Всего в Каспийске собрались более 600 человек. Липецкую область представляют сотрудники администрации региона и областного бюджетного учреждения «УМФЦ Липецкой области».

В рамках форума прошел семинар «Кадры решают все», на котором был презентован успешный липецкий опыт формирования системы управления кадрами в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. В течение двух дней пройдет ряд пленарных заседаний, панельных сессий и экспертных столов. Ключевыми темами обсуждения станут вопросы организации деятельности МФЦ и перспективы развития проекта, взаимодействия многофункциональных центров и федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, оказания государственных и муниципальных услуг для юридических лиц, тренды дальнейшего развития проекта МФЦ.

Липецкая область входит в число российских регионов с высокой эффективностью организации деятельности многофункциональных центров. Это подтверждает проводимая Минэкономразвития России ежеквартальная оценка выполнения высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации мероприятий по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

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