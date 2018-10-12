Лучших молодых предпринимателей 2018 года определят в регионе

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-12T11:17:24+03:00

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Лучших представителей молодежного предпринимательства Липецкой области назовут 15 октября по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2018», - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Это ежегодный смотр в сфере малого бизнеса, который проводит Росмолодежь. Победители региональных этапов будут защищать честь своей области на федеральном уровне. Лучшие представители российских регионов в ноябре будут бороться за победу в Москве и Нижнем Новгороде.

По сложившейся традиции в конкурсе принимают участие молодые люди от 14 до 30 лет включительно, являющиеся индивидуальными предпринимателями или учредителями юридических лиц из всех муниципальных образований Липецкой области. Компетентное жюри, состоящее из представителей общественных объединений, экспертов в сфере предпринимательства и развития бизнеса, определит победителей в восьми номинациях: «Интернет предпринимательство», «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Франчайзинг», «Социальное предпринимательство», «Производство», «Инновационное предпринимательство», «Торговля» и «Сфера услуг». Заявки на участие подали более 60 представителей малого и среднего бизнеса Липецкой области.

В ходе очной защиты заявок эксперты дадут объективную и всестороннюю оценку результатов деятельности бизнеса конкурсантов, сформируют конкретные рекомендации по повышению эффективности их работы. Также программой предусмотрен тренинг, направленный на установление межрайонных деловых контактов, что послужит укреплению связей между представителями малого бизнеса нашего региона.

Фото: сайт админ6истрации Липецкой области.