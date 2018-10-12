2018-10-12T14:48:35+03:00
Общество

За свалку на садовых участках липчанину грозит около 2 миллионов рублей штрафа

Высота отходов в СНТ под Липецком достигла 1 метра
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
За свалку предпринимателю придется платитьЗа свалку предпринимателю придется платитьФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Садоводы обратились в Липецкую межрайонную природоохранную прокуратуру с жалобой на мужчину. Липчане сообщили, что он заваливает садовые участки отходами.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, житель села Кореневщино Добровского района, являющийся предпринимателем, скупил 8 участков в СНТ "Тракторостроитель-1". Там он сносил постройки, ограждения и выравнивал территорию. 18 и 25 сентября сотрудники прокуратуры отправились в СНТ. На участках они обнаружили отходы производства и потребления высотой от 30 до 100 см.

Прокуратура возбудила дела об администартивных нарушениях по по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ "Порча земель" и ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв". Дела направлены в областное Управление Росприроднадзора.

Также прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать нарушителя вывезти отходы в отведенное место и взыскать с него 1 740 150 рублей. Именно на такую сумму причинен вред почве.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24