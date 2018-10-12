За свалку на садовых участках липчанину грозит около 2 миллионов рублей штрафа

СЕГОДНЯ 14:37 2018-10-12T14:48:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Садоводы обратились в Липецкую межрайонную природоохранную прокуратуру с жалобой на мужчину. Липчане сообщили, что он заваливает садовые участки отходами.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, житель села Кореневщино Добровского района, являющийся предпринимателем, скупил 8 участков в СНТ "Тракторостроитель-1". Там он сносил постройки, ограждения и выравнивал территорию. 18 и 25 сентября сотрудники прокуратуры отправились в СНТ. На участках они обнаружили отходы производства и потребления высотой от 30 до 100 см.

Прокуратура возбудила дела об администартивных нарушениях по по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ "Порча земель" и ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв". Дела направлены в областное Управление Росприроднадзора.

Также прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать нарушителя вывезти отходы в отведенное место и взыскать с него 1 740 150 рублей. Именно на такую сумму причинен вред почве.