«Единая неделя ГТО» стартует в Липецкой области

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-12T15:26:02+03:00

Она пройдет с 15 по 20 октября

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Это целый комплекс спортивных соревнований, фестивалей, флеш-мобов, уроков и выставок, который направлен на популяризацию и развитие комплекса «Готов к труду и обороне» среди липчан.

Большой спортивный праздник начнется с торжественного вручения знаков отличия ВФСК ГТО в муниципалитетах Липецкой области, - сообщает пресс-служба администрации региона. В администрации региона состоится торжественное открытие, награждение значкистов и представление сборной области, которая примет участие в федеральном этапе летнего фестиваля ВФСК ГТО среди школьников в «Артеке». На следующий день в городах и районах запланирован «Единый урок ГТО». Ученики познакомятся с историей возникновения комплекса и его развитием.

В течение недели пройдут физкультминутки ГТО в трудовых коллективах, флеш-мобы, разнообразные соревнования, зарядки в парках, спортивные фестивали. 18 октября в школе №30 Липецка откроется передвижная выставка плакатов «От ГТО к Олимпийским вершинам!». Региональный оператор ВФСК ГТО информационно-аналитический Центр развития физической культуры и спорта Липецкой области проведет большой праздник в Добровском районе. Все желающие смогут принять участие в традиционной акции «ГТО - узнай возможности!», поучаствовать в зарядке с чемпионом и выполнить нормативы для получения знака отличия.

Завершится спортивная неделя 20 октября единым «Днем открытых дверей». В центрах тестирования специалисты проведут консультации и помогут с регистрации в единой базе АИС ГТО.

Узнать подробную информацию о графике мероприятий можно на официальном портале управления физической культуры и спорта Липецкой области http://sport48.ru/node/1836.

Фото: сайт администрации Липецкой области.