Председатель ЦЧБ ПАО Сбербанк Владимир Салмин поздравляет работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-12T16:42:52+03:00

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Для Центрально-Черноземного банка сельское хозяйство всегда было и остается одной из самых уважаемых и стратегически важных отраслей. В настоящий момент доля сектора АПК в кредитном портфеле ЦЧБ ПАО Сбербанк составляет более 40%. Количество проектов, реализуемых с участием кредитных ресурсов Сбербанка, постоянно растет – черноземные поля обрабатывает современная техника, строятся инновационные агропромышленные предприятия.

В преддверии профессионального праздника представителей отрасли поздравил Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.

– Спасибо за труд и самоотдачу, за ваш вклад в развитие экономики региона и нашей страны. Искренне желаю высоких урожаев, надежной техники и благоприятных погодных условий! Благополучия, здоровья и поддержки со стороны дорогих вам людей, а также всего того, что входит в понятие простого человеческого счастья!

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