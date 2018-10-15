2018-10-15T10:41:07+03:00
Экономика

В МРСК Центра состоялась встреча руководства компании с представителями миноритарных акционеров

Участники встречи договорились о том, что миноритарных акционеров будут информировать и учитывать их мнение относительно хода реализации дорожной карты цифровизации электросетевого комплекса МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья
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Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский встретился с представителями миноритарного акционера обеих обществ - ProsperityCapitalManagementLimited (Просперити Кэпитал Менеджмент Лимитед).

Во время встречи стороны обсудили итоги работы компаний за 1-е полугодие 2018 года и планы на 2019 год, а также вопросы, связанные с исполнением ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

В ходе обмена мнениями Игорь Маковский сообщил, что в рамках централизации функций было объединено оперативное и ситуационное управление сетевым комплексом двух компаний. Создана корпоративная информационная система, базирующаяся на объединенном ресурсе общего информационного комплекса. Особое внимание уделяется решению задач по повышению надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, а также снижению потерь в сетях двух компаний.

«Централизация управленческих функций МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья позволила получить значимые результаты в части сокращения операционных расходов, что в свою очередь способствовало существенному улучшению финансово-экономического состояния обеих компаний» - отметил руководитель Общества Игорь Маковский.

Также Игорь Маковский ознакомил представителей миноритарного акционера с дальнейшими планами по цифровизации электросетевого комплекса МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья. Все проекты реализуются на основании дорожной карты внедрения системы цифровизации электросетевого комплекса. В частности, в настоящее время ведется строительство цифровой подстанции и проектирование 11 цифровых подстанций с применением протоколов стандарта МЭК 61850 в рамках интеграции АСУ ТП. Готовятся к реализации пилотные проекты «Цифровой РЭС» на базе Калининского РЭС филиала «Тверьэнерго» МРСК Центра и Арзамасского РЭС филиала «Нижновэнерго» МРСК Центра и Приволжья.

Участники встречи договорились о том, что миноритарных акционеров будут информировать и учитывать их мнение относительно хода реализации дорожной карты цифровизации электросетевого комплекса МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья.

По итогам, стороны пришли к мнению, что активная позиция миноритарных акционеров и состоявший конструктивный диалог будут способствовать дальнейшему росту эффективности деятельности компаний.

Подобные встречи проводятся руководством компании регулярно и способствуют установлению доверительных отношений с миноритарными акционерами, повышая их вовлеченность в процесс принятия ключевых решений Общим собранием акционеров. Такие встречи будут проходить, как в рамках работы Совета директоров компаний, так и по результатам работы МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья за отчетный период.

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