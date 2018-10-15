«Сделано по ГОСТу» - гарант качества

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-15T11:43:38+03:00

Каждый покупатель не раз встречал на товаре «сделано по ГОСТу». От такой пометки зачастую зависит качество продукции, а самое главное – здоровье людей

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Совершенствуются технологии, усложняются требования к продукции и услугам, но неизменно одно – прожить без единых стандартов очень трудно.

Отечественная стандартизация прошла длинный и сложный путь – от отдельных мероприятий, проводимых ведомствами, до построения и развития государственной системы, охватывающей все отрасли на всех уровнях управления. Требования советских стандартов носили обязательный характер. На обложках было написано: «Несоблюдение стандарта преследуется по закону». Учитывая изменения, происходящие в экономике страны, а также международные тенденции в области стандартизации, в России происходит переход к добровольному характеру применения стандартов.

Государственную политику в области стандартизации реализует Федеральное агентство по техническому регулированию (Росстандарт). Ведомство все больше внимания уделяет проблемам повышения качества. К высокому уровню качества через стандарт – это приоритет сегодняшнего дня.

Ежегодно 14 октября отмечается Всемирный день стандартов , который призывает обратить внимание на важность создания единых стандартов и отдать дань уважения совместным усилиям десятков тысяч специалистов, посвящающих жизнь и профессиональное мастерство ответственной и необходимой работе.

Каждый год к памятной дате публикуются приветствия руководителей международных организаций в области стандартизации - ИСО, МЭК и МСЭ. В этом году в своем публичном обращении лидеры международной стандартизации отмечают, что наступившая четвертая промышленная революция серьезно повлияла на существующий процесс производства. Роботы и искусственный интеллект возьмут на себя все больше и больше задач, ранее выполняемых людьми, 3D-печать изменит способ изготовления товаров и даст возможность «печатать вещи» дома. Международные стандарты помогут обезопасить цифровые данные и облегчить взаимодействие людей с роботами.

Стандарты – гарант безопасности и качества продукции в любой стране мира. Оказывать предприятиям помощь в разработке и применении документов по стандартизации – одна из важнейших задач ФБУ «Липецкий ЦСМ».

По словам начальника отдела стандартизации и технического регулирования Инги Корнеевой: «Стандарты незаметно пронизывают все сферы нашей жизни, определяют безопасность и качество продукции. Без стандартов каждое государство существовало бы в своем собственном мире. Было бы невозможно международное сотрудничество, в том числе производство и торговля, не было бы прорыва в информационных технологиях, сближающих мир и позволяющих развиваться всему человечеству».

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Поздравляю всех специалистов нашей области, отдающих свой талант, знания и опыт делу стандартизации с Всемирным днем стандартов!

В современном мире в условиях глобальной экономики стандарты являются признанным инструментом обеспечения безопасности, качества, конкурентоспособности продукции и услуг.

Применение этих уникальных документов, содержащих передовой опыт в той или иной сфере, помогает организациям видеть перспективу развития и уверенно идти к достижению намеченных целей.

Желаю вам, чтобы ваша деятельность всегда была востребована, а ваш профессионализм и преданность любимому делу были залогом любых начинаний. Успехов, добра, благополучия, новых вершин и постоянного движения вперед!

Директор ФБУ «Липецкий ЦСМ» Андрей Сидоров.