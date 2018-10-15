2018-10-15T12:27:27+03:00
Общество

Липецкэнерго проводит социальную акцию «Ток на замок»

Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» рассказали воспитанникам специальной школы-интерната городаГрязи о последствиях неграмотного поведения вблизи энергообъектов
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Ток невидим, неслышен и смертельно опасен - об этом рассказали четвероклассникам специалисты по охране труда Липецкэнерго. Воспитанники специальной школы-интерната узнали, какими знаками обозначают энергообъекты, почему к ним опасно приближаться и что необходимо делать в том случае, если дверь трансформаторной подстанции открыта.

- Не входить, отойти, позвонить, - хором ответили ребята.

Наклейки с телефоном горячей линии 8-800-50-50-115 энергетики на глазах школьников наклеили на подстанции, которые находятся недалеко от интерната. Кроме того, дети получили в подарок специальные раскраски и линейки с правилами электробезопасности.

- Хорошо, что вы проводите такие акции. Не все наши ребята знали правила безопасного обращения с электричеством, и наверняка не обращали внимание на знаки, которыми обозначены опасные объекты. Особенно важно, что «ток на замок» мы закрыли накануне каникул», - сказала преподаватель специальной школы-интерната города Грязи Тамара Герман.

Социальная акция «Ток на замок» проходит в 20 филиалах ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Активисты размещают на дверях энергообъектов специальные информационные стикеры, призывающие граждан в случае обнаружения открытой двери или испорченного замка, сделать звонок в энергокомпанию. Особое внимание волонтеры уделяют подстанциям, расположенным рядом со школами, парками и детскими садами. Акция «Ток на замок» ускорит решение вопроса о замене неисправного запирающего устройства, чтобы предотвратить травму или трагедию. Таким образом, один звонок сможет спасти несколько жизней.

Программа профилактики электротравматизма ежегодно реализуется на территории всех населенных пунктов, входящих в зону операционной ответственности МРСК Центра. Энергетики проводят уроки с детьми, принимают участие в родительских собраниях, размещают социальные ролики в средствах массовой информации. Очевидно, что разрушительные действия вандалов предотвратить сложнее, чем предупредить возможную травму ребенка, не дав ему проникнуть на территорию энергообъекта с испорченным замком.

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