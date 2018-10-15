2018-10-15T13:05:56+03:00
Происшествия

В Липецке женщины избили школьницу с собакой

Девочке сломали нос и выдрали волосы за то, что животное было без намордника [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Взрослые женщины напали на школьницуВзрослые женщины напали на школьницу
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О нападении на школьницу рассказала на своей странице в соцсетях мать 15-летнекй девушки. Как пишет женщина, ее дочь избили в сквере на улице Космонавтов возле областного Центра культуры.

По словам матери, все случилось в воскресенье вечером, 14 октября, около 19.00. Девочка гуляла с шарпеем, как вдруг на нее напали две незнакомые женщины. Конфликт начался с того, что животное было без намордника – это и не понравилось дамам. Завязалась словесная перепалка, в ходе которой взрослые женщины набросились на девочку-подростка с кулаками.

Причем, как рассказала «КП-Липецк» мать девочки, Марьяна Жукотовская, дочь били руками и ногами.

– У девочки много синяков, ее били не только руками, но и ногами, – рассказала Марьяна. – Разбили нос, на голове образовалась залысина, из-за большого количества вырванных волос. Сейчас дочь вместе с бабушкой в больнице, ребенка обследуют.

Также женщина сообщила, что в избиение учувствовал подросток, старший сын одной из нападавших. Мальчик, по словам Марьяны, держал девушку, чтобы женщины могли ее бить.

Пострадавшая дочь успела снять напавших на нее женщин на фото и видео. К слову, на видеозаписи одна из липчанок не отрицает побои.

– Иди отсюда, пока опять в морду не получила, – говорит участница конфликта на камеру. То есть до этого «в морду» уже дали.

Кстати, по словам липчанки, собака, из-за которой начался конфликт, не агрессивная. Шарпей вел себя спокойно, и даже не пытался защищать хозяйку, когда на нее напали. А в полиции заявления пока нет.

– На данный момент заявление об избиение несовершеннолетней в органы полиции не поступало, – пояснила «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслакова. – Также не поступали сообщения об избитом подростке из больниц и травмпунктов.

Сама мать пояснила, что она не в городе, но заявление вскоре должен подать отец девочки.

"Пока опять в морду не получила": взрослые женщины напали на подростка .

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