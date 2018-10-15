2018-10-15T14:14:31+03:00
Общество

«Единая неделя ГТО» в Липецке: горожане сделают зарядку в парке и поучаствуют во флешмобе

Школьников познакомят с историей возникновения комплекса
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке стартовала неделя ГТОВ Липецке стартовала неделя ГТОФото: "КП" Архив
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В этот понедельник, 15 сентября, в Липецке стартует «Единая неделя ГТО». Мероприятие посвящено Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу и направлено на его популяризацию и развитие. Вплоть до 20 октября липчан ждет множество спортивных событий. Как сообщили в городской администрации, череда мероприятий начнется с награждения золотыми знаками ГТО в областной администрации.

В школах города проведут «Единый урок ГТО». Юных липчан познакомят с историей возникновения комплекса, расскажут о его возрождении в современной России. Работники трудовых коллективов смогут протестировать комплекс ГТО на физкультминутках. Также в областном центре планируется провести спортивные мероприятия, флешмобы и зарядки в парках.

19 и 20 октября ребята из спортивных школ поучаствуют в конкурсе плакатов «От ГТО к Олимпийским вершинам». 19 октября в администрации Липецка горожанам вручат золотые знаки комплекса ГТО. Завершит неделю «День открытых дверей» в СК «Сокол» и ФОК «Пламя».

Комплекс ГТО имеет 11 ступеней. Первый уровень сдают дети от 6 до 8 лет. 11-ый предназначен для граждан, старше 70 лет. В Липецке попробовать свои силы можно в спортивных комплексах «Сокол» и «Пламя». Там в 2016 году открылись центры тестирования. Есть оборудования для выполнения тестов ГТО, тренажеры. Также определены базы для сдачи нормативов. За 9 месяцев этого года 1929 липчан попробовали сдать нормативы. 356 горожанам удалось это сделать. Золотые знаки получили 184 человека, серебряные – 128, бронзовые – 44.

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