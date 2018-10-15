Игорь Артамонов распределил обязанности между вице-губернаторами областной администрации

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-15T17:10:18+03:00

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Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление «О распределении обязанностей между заместителями главы администрации Липецкой области». Согласно документу, это нужно для совершенствования деятельности областной администрации и исполнительных органов государственной власти.

Первый вице-губернатор, отвечающий за вопросы строительства, стройиндустрии, имущественных и земельных отношений, транспорта, дорожного хозяйства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, исполняет обязанности главы администрации Липецкой области в случае его отсутствия. Этим занимается Юрий Божко.

Второй заместитель главы областной администрации ответственный за государственную службу, организационную и кадровую работу, взаимодействие с органами местного самоуправления, противодействие коррупции, административную реформу, мобилизационную подготовку, организацию деятельности МФЦ, организацию и обеспечение контроля за выполнением указов президента РФ, федеральных законов, актов правительства РФ, законов Липецкой области, постановлений и распоряжений главы областной администрации. Вторым заместителем является Александр Никонов.

Третий заместитель курирует вопросы в сфере экономики, внешнеэкономической, инвестиционной деятельности. На прошлой неделе врио назначил на этот пост Дмитрия Аверова.

Следующий заместитель отвечает за сферу финансов, налогооблажения, закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд области, а также возглавляет управление финансов Липецкой области. В этом направлении работает Вячеслав Щеглеватых.

Пятый заместитель ответственный за вопросы здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости населения, демографической политики. Этими вопросами занимается Людмила Летникова.

Шестой вице-губернатор – вопросы дошкольного, общего, среднего и профессионального образования, культуры и искусства, физической культуры, спорта и туризма. Это направление Юрия Тарана.

Седьмой заместитель – вопросы технической защиты информации, информационно-аналитической работы, печати, связи, развития радио и телевидения, связей с общественностью, молодежной политики. На прошлой неделе это место занял Анатолий Якутин.

Восьмой заместитель губернатора отвечает за агропромышленный комплекс, охрану, использование объектов животного мира и водных биологических ресурсов, лесное хозяйство, ветеринарию, экологию и природные ресурсы. За всем этим следит Николай Тагинцев.

Девятый вице-губернатор, возглавляющий Представительство администрации Липецкой области при Правительстве РФ, организует работу по взаимодействию администрации региона с федеральными органами исполнительной власти, палатами Федерального Собрания РФ, аппаратом Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и органами государственной власти Москвы. Направление курирует Виктор Русляков.