В Липецке пройдет второй тур предварительного этапа Кубка России по волейболу

16 Окт. 10:25 2018-10-16T10:26:30+03:00

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Старт второго тура предварительного этапа Кубка России по волейболу среди женских команд состоится сегодня в спортивном комплексе «Атлант», - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Торжественное открытие намечено на 18:00.

В соревнованиях примут участие около 100 профессиональных волейболисток из Липецка, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и Челябинска. В турнире всероссийского масштаба сыграют шесть команд – представители суперлиги и высшей лиги «А», в том числе чемпион последних трех лет столичное «Динамо». Игры продлятся до конца недели.

Руководители волейбольного клуба «Липецк» рассматривают этот турнир как подготовку к чемпионату страны. «Тем не менее, задача на каждую игру – только победа, поэтому спортсменки будут выкладываться по максимуму. Игры пройдут в новом спорткомплексе «Атлант» – раньше мы здесь не играли. Он большой, светлый, с комфортными раздевалками, прекрасные условия и для зрителей». В первом этапе Кубка России, который состоялся в Москве, наши волейболистки одержали победу в матчах против команд «Луч», «Тулица», «Ленинградка», уступив челябинскому «Динамо-Метар» и столичному «Динамо».

Для болельщиков в эти дни организуют бесплатный трансфер. В Липецке от остановок «Технический университет» и «Кольцо трубного» будут курсировать специальные автобусы. Узнать расписание движения транспорта можно в официальных группах волейбольного клуба «Липецк» в социальных сетях или по телефону (84742) 36-02-43.

Состязания подобного уровня в областном центре последний раз проходили 13 лет назад. В октябре 2005 года липчанки принимали в ЛГТУ полуфинальный этап розыгрыша Кубка России. Тогда команда «Стинол» стала второй и вышла в финальную стадию соревнований.

Фото: сайт администрации Липецкой области.