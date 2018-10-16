Удивил энергетиков: три коттеджа построил – на электричестве сэкономил

16 Окт. 10:30 2018-10-16T12:01:49+03:00

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Сотрудники ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» во время планового сентябрьского снятия показаний обратили внимание на усадьбу в селе Ксизово. Рядом с двумя уже заселенными коттеджами хозяева начали строить ещё один дом. К нему-то и вел отдельный провод от линии электропередачи:

- Законно пользоваться электричеством хозяевам труда не составляло. От любого из своих уже построенных домов они могли бросить удлинитель и платить за электроэнергию по счетчику. Ведь оба построенных дома оборудованы приборами учета и претензий по оплате к собственникам никогда не возникало. Но, видимо, построив два коттеджа, на третьем решили сэкономить. И очень расстроился, когда не получилось, - рассказал заместитель начальника по реализации услуг Задонского РЭС Виктор Курбатов.

Расстроиться есть от чего. По расчётам специалистов хозяева имения без договора истратили 43 623 кВт*ч электроэнергии. За это придется заплатить больше 108 тысяч рублей. Помимо этого, документы переданы в полицию для возбуждения дела об административном правонарушении по статье 7. 19 КОАП: самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа. Наказание, предусмотренное законом – это штраф от 10 до 15 тысяч рублей.

Также солидный счет и крупный штраф грозят предпринимателю из села ЮсовоЧаплыгинского района. Он задолжал по счетам за электричество, и по заявке ЛЭСК специалисты Липецкэнерго обесточили цех. Однако во время контрольной проверки выяснилось, что бизнесмен самовольно подключился к сетям МРСК Центра. По акту бездоговорного потребления он должен будет оплатить 101 376 кВт*ч, в рублях эта цифра равна 904 667 рублей.

- Хочется напомнить предпринимателям, что законом предусмотрена уголовная ответственность за хищение электроэнергии. Статья 165 Уголовного кодекса: причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, предусматривает наказание от штрафа в триста тысяч рублей до принудительных работ на два года. Для таких санкций достаточно украсть электроэнергии на 250 тысяч рублей. В случае с чаплыгинским предпринимателем сумма гораздо больше, по данному факту уже направлено заявление в правоохранительные органы, - объяснил последствия бездоговорного потребления заместитель директора по реализации и развитию услуг ПАО «МСРК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Ветров.

Всего же за восемь месяцев этого года Липецкэнерго выявило хищений электроэнергии среди предпринимателей на сумму больше 50миллиона рублей. Ещё порядка 6 миллионов должны будут заплатить простые липчане, которые самовольно подключились к сетям или вмешались в работу приборов учета.

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Фото пресс-службы Липецкэнерго