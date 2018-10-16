20 новобранцев из Липецка проводили в армию

16 Окт. 13:30 2018-10-16T14:10:41+03:00

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В этот вторник, 16 октября, в Липецке прошел торжественный митинг, посвященный Дню призывника. Утром на площади Героев собирались новобранцы, их родные и близкие, а также руководители Липецка, военного комиссариата, областных и городских общественных организаций. 20 парней отправятся служить в части Западного военного округа.

День призывника в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

День призывника в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

- Дорогие липчане, - обратился к призывникам председатель липецкого областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Валентин Сонин. – В этот прекрасный день мы провожаем вас служить нашей Отчизне, нашей Родине. А чтобы честно делать дело, надо труд свой полюбить. Вы взвалите на свои плечи труд солдата нашей российской армии. Там надо точно знать, как владеть военной техникой. От того, как вы будете служить, мы будем знать, что небо будет чистым. Помните, в вас течет кровь победителей. От всей души хочу пожелать вам доброго пути, чтобы служба прошла хорошо.

День призывника в Липецке

Собравшиеся возложили цветы к Вечному огню, почтили память погибших воинов минутой молчания. После новобранцев окропили святой водой, вручили им военные билеты. Призывники, в свою очередь, поблагодарили присутствующих. Пообещали достойно представить Липецк и область в рядах вооруженных сил. Попросили ждать их и писать письма.

День призывника в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

- Пришла проводить своего парня, Влада, - поделилась с «КП-Липецк» Екатерина. – Желаю ему хорошей службы, чтобы он не грустил без своих родных, нашел в армии новых верных друзей. А мы будем его ждать!

День призывника в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

День призывника в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА