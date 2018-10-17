Самый народный участковый Липецка: «Главное – быть полезным людям»

СЕГОДНЯ 17:10 2018-10-17T17:27:59+03:00

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В Липецке завершился региональный этап конкурса «Народный участковый», который стартовал в сентябре. В течение месяца все желающие могли проголосовать за понравившегося участкового на официальном сайте УМВД. По итогу конкурса в финал вышли три сотрудника полиции: старший участковый ОУУПиПДН ОМВД по Грязинскому району Елена Абрамова, участковый Становлянского района Александр Беляев и участковый городского отдела полиции №2 Вячеслав Печенкин. Именно майор полиции Печенкин и одержал победу в конкурсе, и теперь будет представлять Липецкую область на федеральном этапе.

Победитель регионального конкурса "Народный участковый"Фото: Лия МУРАДЬЯН

Печенкин Вячеслав Вячеславович служит в органах с 2005 года, а в должности участкового – с 2014. Судя по отзывам коллег и жителей на его участке, Вячеслав Печенкин действительно самый что ни на есть народный участковый. Полицейский ходит в гости к пенсионерам, объясняет им, как не попасться на удочку мошенников, периодически собирает во дворе подростков, рассказывает, как можно и нельзя себя вести.

Участкового останавливают на улице и рассказывают о новостях во дворе

Вячеслав Печенкин активно участвует в жизни людей на своем участке, это заметно сразу по реакции прохожих. Так за какие-то 100 метров, которые мы прошли с майором по дворам, к своему участковому подошли сразу несколько человек. Завидев стража порядка, кто-то спешил сообщить ему о новостях во дворе, рассказать, кто хулиганил, а кто просто вел себя подозрительно. Некоторые отчитывались о своем хорошем поведении. При этом здоровались абсолютно все. То есть даже на первый взгляд понятно, что участкового знают, доверяют и уважают.

Победитель регионального конкурса "Народный участковый"Фото: Лия МУРАДЬЯН

– Вячеслав Вячеславович, нам снова разрисовали стену в подъезде, – остановила участкового пенсионерка на улице. – Соседи видели подростка из другого двора.

Как выяснилось, Горелова Валентина Андреевна решила пожаловаться на любителей «наскальной живописи» в подъездах. Печенкин внимательно выслушал, уточнил детали и пообещал провести с ребятней очередную беседу.

Валентина Андреевна рассказала, что участковый ни разу не отказал жителям двора в просьбе. Заборчик на детской площадке кто-то испортит или лампочку в подъезде выкрутит – Печенкин реагирует на все обращения, вплоть до проблем с ЖКХ.

Победитель регионального конкурса "Народный участковый"Фото: Лия МУРАДЬЯН

– А иначе люди не будут доверять, – поясняет сам Вячеслав. – Доверие – это очень важно в нашей профессии, а его нужно завоевать. Ни один участковый не сможет работать без доверия. Оно зависит от того, как рассматриваются обращения, жалобы и заявления – от банального нарушения тишины до преступлений. Если не реагировать на людей, то и доверять не будут. Поэтому порой приходится вмешиваться даже в те ситуации, которые можно решить и без помощи участкового – мирить соседей, разъяснить нормы поведения подросткам.

«Мы любим его, а он – нас»

Пока мы шли по участку, Вячеслав Печенкин по пути решил пройтись по квартирам, узнать, нет ли у кого других жалоб.

Дверь открыла пенсионерка и заулыбалась, увидев своего участкового. Женщина засуетилась, пригласила внутрь, предложила чаю. Рассказала, что жалоб нет, и поблагодарила Печенкина за то, что помог найти тех, кто унес бревна с детской площадки. После беседы с участковым, бревна вернули и извинились. Пенсионерка рассказала, как Вячеслав Вячеславович ловит вандалов, раскрывает преступления, а еще ругает ее за то, что та пускает в квартиру сомнительных личностей, которые ходят под видом газовиков и соцработников. В завершении беседы майор уточнил, помнит ли пенсионерка его телефон и попросил обращаться, в случае чего.

– Я и так знаю, что вы всегда поможете, – ответила хозяйка квартиры, а потом, обращаясь к журналистам, добавила: – Вы знаете, мы очень его любим, а он любит нас.

Победитель регионального конкурса "Народный участковый"Фото: Лия МУРАДЬЯН

Печенкин признается, что именно за это и любит свою работу – за возможность быть полезным людям, не меньше радуют и позитивные отзывы граждан. К слову, руководство Печенкина, тоже никаких нареканий к участковому не имеет.

Мечтал стать полицейским с детства

Временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции №2 УМВД по городу Липецку полковник полиции Дмитрий Проскурин, рассказал, что старшего уполномоченного Вячеслава Печенкина знает давно.

– За все время службы он зарекомендовал себя, как добросовестный, грамотный, квалифицированный сотрудник, – рассказал Дмитрий Проскурин. – Вячеслав Вячеславович был в командировках на территории Северо-Кавказского округа, где также проявил себя, как добросовестный сотрудник. С гражданами всегда вежлив, имеет высокие результаты в оперативно-служебной работе, неоднократно выявлял преступления лично. За 9 месяцев этого года он рассмотрел более 200 заявлений обращений граждан, которых мы часто слышим приятные отзывы о нем и слова благодарности.

Участковый проводит на работе большую часть времени. Но помимо этого у Вячеслава Печенкина есть семья – жена и маленький ребенок.

– Конечно, с семьей вижусь мало, но сын, жена и мои родители относятся к этому с пониманием, – рассказывает Вячеслав. – Каждый выходной стараюсь чем-нибудь порадовать родных. Они знают, что я с детства мечтал стать полицейским, может и сын когда-нибудь по моему примеру захочет служить в полиции.

Победитель регионального конкурса "Народный участковый"Фото: Лия МУРАДЬЯН

Сейчас на административном участке Вячеслава Печенкина более 3500 жителей, и почти всех самый народный участковый области знает лично. Только в этом году майор раскрыл 6 преступлений, и 30 административных нарушений. Вячеслав Печенкин награжден медалью 3-й степени «За отличие в службе», неоднократно награждался руководством УМВД России по Липецкой области, главами администрации города Липецка и Липецкой области, а также является ветераном боевых действий.