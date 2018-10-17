2018-10-17T18:02:13+03:00
Общество

Превратить село в оазис комфорта лучше всех умеют в Преображеновке

На агропромышленной выставке «Золотая осень» заслуги Преображеновского сельсовета по развитию села отмечены золотой медалью
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

У некогда бесперспективного, затерянного среди липецких лесов «медвежьего угла», ныне всероссийская слава. На днях, к своему 5-кратному почетному званию «самого благоустроенного сельского поселения России» Преображеновка добавила еще и высшую награду «Золотой осени-2018». Село из Добровского района стало лучшим по стране в номинации «Формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях».

Своим опытом по устойчивому развитию территории глава поделился с коллегами на всероссийском агрофоруме, и секрет здесь, по его мнению, простой.

- Главное – это осознавать, что все делается для блага родного села и его жителей, - убежден глава администрации Преображеновского сельсовета Анатолий Попов. – У нас много хороших региональных программ поддержки, просто надо уметь ими пользоваться. Ведь под лежачий камень вода не течет, и все зависит от самих себя - надо уметь добиваться, стучаться во все двери, тогда появятся необходимые средства и возможности.

В Преображеновке привлекательны не только колоритные пейзажи и дары природы. Здесь, в глубине добровских лесов, это село словно оазис комфортного проживания. Все теплое время года оно утопает в цветах, здесь асфальтированные дороги и светодиодное освещение, современный спорткомплекс с уютной гостиницей, оборудованные зоны отдыха. К услугам селян реконструированный сельский клуб, недавно построенные детсад и офис врача общей практики. Для местных жителей нет проблемы трудоустройства, и молодежь отсюда не уезжает. Популярность этого замечательного места только растет - в этом году здесь гостили даже немцы и китайцы, и сейчас в гостинице нет свободных мест. Всех привлекают красоты дикой природы, экотуризм и здоровое питание. На жительство сюда приезжают с Подмосковья, Воронежа, причем это «средний класс» и сегодня свободных участков практически не найти.

Анатолий Попов с представителями от МГУТУ Ольгой Ухалиной и Минсельхоза РФ Владимиром Свеженцом

Анатолий Попов с представителями от МГУТУ Ольгой Ухалиной и Минсельхоза РФ Владимиром Свеженцом

Нынешний год для Преображеновки проходит так же плодотворно, как и предыдущие. Была обустроена стильная прибрежная зона отдыха – пляж с удобными мостками, шезлонгами, дизайнерскими лежаками и качелями, детский городок, тротуарная дорожка с оригинальным освещением. В рамках Дня села прошел традиционный праздник Лаптя и впервые – красочный фестиваль черники и черничных пирогов (их было 26 видов), собравший около 200 участников и гостей. А планов по дальнейшему развитию Преображеновки у энергичного главы сельсовета в избытке:

- В следующем году собираемся открыть в пляжной зоне веревочный парк, будем заниматься строительством охотничьего дома. Точнее, это будет туристическая база (при государственно-частном партнерстве) со всеми удобствами в районе реки Воронеж. Готовим документацию и на строительство геронтологического Центра на базе нашего спортивно-оздоровительного комплекса. Бережно сохраняя природу, стараемся обеспечить работой всех, и возможности для этого есть. У нас развивается кооперация – увеличиваем сбор дикоросов, которые заготавливаем в свежем, сушеном, замороженном виде. Число «охотников» за нашим натуральным черничным эко-вареньем только прибавляется. Наша цель – не просто сохранить село, но сделать его благополучным и комфортным для местных жителей. Кстати, в нашей школе увеличилось число первоклашек, и это знаковый показатель.

Владимир КУЛИК.

фото из архива А. Попова.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Архиепископ Климент: Националисты уже убивают наших священников и захватывают храмы
Официальный представитель Украинской православной церкви (Московского патриархата), председатель синодального информационно-просветительского отдела архиепископ Климент ответил на вопросы "Комсомольской правды"
Повышение возраста продажи алкоголя в России: За спиртным - после 21 года
В России хотят повысить возраст, с которого можно покупать алкоголь, «Комсомолка» поговорила с экспертами и узнала их мнение о предложении повысить возраст продажи алкоголя в России [инфографика]
День космонавтики 2019: история и традиции праздника
12 апреля 1961 года на земную орбиту вывели первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. С тех пор этот день в России отмечают как День космонавтики, а в мире - Международный день полета человека в космос
Новости 24
В четверг в селах и на 15 улицах Липецка отключат воду
В Липецке вооруженный грабитель в микрозайме попал на видео
Охранную систему в колледже в Керчи поставила фирма из Липецка
Под Липецком водитель иномарки не справился с управлением и вылетел в кювет
В районе Набережной в Липецке на несколько дней ограничат движение
Игорь Артамонов встретился с липецкими блогерами
Юрий Шуршуков остается начальником управления здравоохранения Липецкой области
Отборочные туры Чемпионата по чтению вслух для старшеклассников «Страница 19» стартовали в Липецке в октябре
В выходные в Липецкой области пропал 25-летний парень
Солнечная безветренная погода в Липецке продержится до конца недели
В Липецке 19-летний парень изнасиловал 3-летнюю племянницу
В Липецкой области из мести сожгли машину начальника службы безопасности
Под Липецком в ДТП с «ВАЗом» и «Нивой» пострадали три человека
В Липецке подростки пошли на грабеж ради продуктов
В Липецке задержанный маньяк из Казахстана не признается в изнасилованиях
Более 300 липчан выйдут на массовую зарядку
В среду более 40 улиц Липецка останутся без холодной воды
Начальник управления здравоохранения Липецкой области уходит в отставку
В среду в Липецке до +22 градусов, ночью и утром туман
В Липецке алиментщик скончался в изоляторе при странных обстоятельствах
53% горожан считают, что в Липецке невозможно построить успешную карьеру
Директор «Липецкгорсвета» ушел в отставку
Под Липецком пьяный автомеханик угнал машину клиентки
В Липецке на проспекте Победы водитель иномарки не заметил «ВАЗ»
Утром в Липецкой области вспыхнул дом
К среде во всех липецких домах пустят отопление
44-летний житель Липецкой области оказался под стражей за убийство соседа молотком
Во вторник в Липецке до +20 и без осадков