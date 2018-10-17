Превратить село в оазис комфорта лучше всех умеют в Преображеновке

17 Окт. 18:00 2018-10-17T18:02:13+03:00

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У некогда бесперспективного, затерянного среди липецких лесов «медвежьего угла», ныне всероссийская слава. На днях, к своему 5-кратному почетному званию «самого благоустроенного сельского поселения России» Преображеновка добавила еще и высшую награду «Золотой осени-2018». Село из Добровского района стало лучшим по стране в номинации «Формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях».

Своим опытом по устойчивому развитию территории глава поделился с коллегами на всероссийском агрофоруме, и секрет здесь, по его мнению, простой.

- Главное – это осознавать, что все делается для блага родного села и его жителей, - убежден глава администрации Преображеновского сельсовета Анатолий Попов. – У нас много хороших региональных программ поддержки, просто надо уметь ими пользоваться. Ведь под лежачий камень вода не течет, и все зависит от самих себя - надо уметь добиваться, стучаться во все двери, тогда появятся необходимые средства и возможности.

В Преображеновке привлекательны не только колоритные пейзажи и дары природы. Здесь, в глубине добровских лесов, это село словно оазис комфортного проживания. Все теплое время года оно утопает в цветах, здесь асфальтированные дороги и светодиодное освещение, современный спорткомплекс с уютной гостиницей, оборудованные зоны отдыха. К услугам селян реконструированный сельский клуб, недавно построенные детсад и офис врача общей практики. Для местных жителей нет проблемы трудоустройства, и молодежь отсюда не уезжает. Популярность этого замечательного места только растет - в этом году здесь гостили даже немцы и китайцы, и сейчас в гостинице нет свободных мест. Всех привлекают красоты дикой природы, экотуризм и здоровое питание. На жительство сюда приезжают с Подмосковья, Воронежа, причем это «средний класс» и сегодня свободных участков практически не найти.

Анатолий Попов с представителями от МГУТУ Ольгой Ухалиной и Минсельхоза РФ Владимиром Свеженцом

Нынешний год для Преображеновки проходит так же плодотворно, как и предыдущие. Была обустроена стильная прибрежная зона отдыха – пляж с удобными мостками, шезлонгами, дизайнерскими лежаками и качелями, детский городок, тротуарная дорожка с оригинальным освещением. В рамках Дня села прошел традиционный праздник Лаптя и впервые – красочный фестиваль черники и черничных пирогов (их было 26 видов), собравший около 200 участников и гостей. А планов по дальнейшему развитию Преображеновки у энергичного главы сельсовета в избытке:

- В следующем году собираемся открыть в пляжной зоне веревочный парк, будем заниматься строительством охотничьего дома. Точнее, это будет туристическая база (при государственно-частном партнерстве) со всеми удобствами в районе реки Воронеж. Готовим документацию и на строительство геронтологического Центра на базе нашего спортивно-оздоровительного комплекса. Бережно сохраняя природу, стараемся обеспечить работой всех, и возможности для этого есть. У нас развивается кооперация – увеличиваем сбор дикоросов, которые заготавливаем в свежем, сушеном, замороженном виде. Число «охотников» за нашим натуральным черничным эко-вареньем только прибавляется. Наша цель – не просто сохранить село, но сделать его благополучным и комфортным для местных жителей. Кстати, в нашей школе увеличилось число первоклашек, и это знаковый показатель.

Владимир КУЛИК.

фото из архива А. Попова.