2018-10-18T10:12:45+03:00
Экономика

Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский представил министру МЧС России Евгению Зиничеву предложения по расширению сотрудничества при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Стороны обсудили возможность повышения оперативности действий энергокомпаний с МЧС России в области ликвидации последствий технологических нарушений в электрических сетях
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Сегодня, 17 октября 2018 года, министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев провел рабочую встречу с генеральным директором «МРСК Центра» – управляющей организации «МРСК Центра и Приволжья» Игорем Маковским.

Стороны обсудили возможность повышения оперативности действий энергокомпаний с МЧС России в области ликвидации последствий технологических нарушений в электрических сетях.

Кроме этого, речь шла о возможности интеграции системы учета обращений граждан МРСК Центра, МРСК Центра и Приволжья, связанных с нарушениями электроснабжения, с аналогичной системой МЧС России.

На встрече также обсуждался вопрос взаимодействия в части использования инструментов оповещения территориальных структур ведомства, работающих в регионах деятельности энергокомпаний, для повышения качества и достоверности информирования населения по вопросам электроснабжения.

Для справки:

Компания «Российские сети» («Россети») является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 млрд кВт ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 228 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале. Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра»)- крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций которой (50,23%) владеет ПАО «Россети», осуществляющее управление МРСК/РСК корпоративными методами (через Советы директоров). Контролирующим акционером является государство, владеющее 88,04 % в УК ПАО «Российские сети».

Трудовой коллектив ПАО «МРСК Центра» насчитывает околое 30 тысяч человек. В целом доля ПАО «МРСК Центра» на рынке передачи электрической энергии регионов в зонах ответственности составляет около 86%; доля компании на рынке услуг по технологическому присоединению на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью 457,7 тысяч квадратных километров) - порядка 88,6%. Основным акционером ПАО «МРСК Центра», кроме ПАО «Россети», является компания Genhold Limited. В свободном обращении находится около 34 % акций ПАО «МРСК Центра». Количество акционеров — более 17 тыс. Код акций на бирже: Московская Биржа — MRKC. Тиккеры: Bloomberg — MRKC RX, Reuters — MRKC.MM. Производственный потенциал ПАО «МРСК Центра» составляет 2,4 тыс. подстанций напряжением 35-110 кВ общей мощностью 34,4 тыс. МВА и 99,9 тыс. подстанций напряжением 6—10 кВ общей мощностью около 20 тыс. МВА. Общая протяженность линий электропередачи 0,4- 110 кВ – 416,8 тысяч километров. Основными стратегическими приоритетами ПАО «МРСК Центра» являются: обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей; повышение уровня качества и надежности оказываемых услуг; повышение эффективности инвестиций; энергосбережение и снижение потерь; повышение эффективности операционных затрат; улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами. Одним из основных видов деятельности компании является технологическое присоединение новых потребителей. Получить услуги по технологическому присоединению можно на официальном сайте «Портал электросетевых услуг ПАО «Россети»», где работает электронный сервис, который позволяет потребителям получить услуги по технологическому присоединению через интернет. На сайте доступен расчет стоимости услуг, потребители могут посмотреть состояние поданных заявок, подать показания приборов учета, узнать график плановых ограничений электроэнергии и информацию об аварийных отключениях, подать запрос на получение информации о состоянии электроустановок. Портал разработан в соответствии с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. N 186.

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