Липецкэнерго обсудило с бизнес-сообществом технологическое присоединение к сетям компании

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-18T14:38:07+03:00

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Основным застройщикам региона, представителям агропромышленных фирм, Липецкой торгово-промышленной палаты, отделения опоры России, Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области энергетики рассказали о возможностях присоединения к электросетям МРСК Центра.

На сегодняшний день филиал Липецкэнерго располагает порядка 600 МВт свободной мощности на центрах питания 110 - 35 кВ. Липецкий филиал ставит для себя высокую планку по срокам технологического присоединения. На протяжении трех лет средний показатель не превышает 90 дней. За восемь месяцев 2018 года срок присоединения заявителей филиала составил 34 дня. Это на 15 дней меньше, чем в 2017 году и почти в четыре раза меньше минимальных сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Информацию о загрузке центров питания и о резервах мощности сегодня можно найти на сайте компании. В настоящий момент на территории Липецкой области 64 центра питания 35-110кВ филиала «Липецкэнерго» имеют ограничения на присоединение дополнительных мощностей, но в 2019 году энергетики планируют сократить их до 16 штук.

В 2017 году филиал начал оказывать услугу «Сопровождение ТП» для потребителей, мощностью энергопринимающих устройств до 150кВт. А начиная с этого года филиал «МРСК Центра» готов обеспечить технологическое присоединение «под ключ» и для предприятий, мощность энергопринимающих устройств которых превышает 150кВт. При этом энергетики подчеркивают, что сегодня именно специалисты Липецкэнерго лучше всех знают сетевой комплекс региона и алгоритм действий при технологическом подключении потребителя: «Наша компания установит щит учета, счетчик, вводные автоматические выключатели, смонтирует заземление. Кроме того, Липецкэнерго оформит проектную документацию, документы о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных испытаний, протоколы испытаний и измерений контура заземления электрооборудования, - сообщил собравшимся начальник управления технологических филиала ПАО «МРСК Центра» -«Липецкэнерго» Эдуард Качура.

При таком подходе предпринимателям гарантированы минимизация сроков выполнения технологического присоединения, соблюдение требований нормативных документов и предоставление гарантии на оказанные услуги. Подать заявку на производство работ «под ключ» можно в любом из 18 офисов обслуживания потребителей одновременно с подачей документов на технологическое присоединение.

Контактные телефоны 8-800-50-50-115; со стационарных телефонов: 13-50. Звонок бесплатный. Центр обслуживания потребителей г. Липецк ул. Октябрьская, 22, тел. 22-80-15; 22-82-27.

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Фото пресс-службы Липецкэнерго