Липчане примерили «пьяные очки» и узнали, от чего зависит тормозной путь

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-18T16:18:56+03:00

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В Липецке стартовала информационно-пропагандистская кампания «Культура на дорогах». Команда центра «Движение без опасности» уже посетила несколько школ областного центра. Для учащихся провели интерактивные лекции. Ребятам младших классов показали спектакль. Со школьниками побеседовали о том, как правильно переходить через дорогу, зачем нужны световозвращающие элементы и чем грозит туннельное зрение.

Липчанам продолжают рассказывать про правила дорожного движенияФото: Юлия КЛЮЕВА

О правилах дорожной безопасности поговорили не только с детьми. После школ команда центра отправилась в областной перинатальный центр. Там с будущими мамами и медицинским персоналом поговорили о перевозке детей в автомобиле.

- У меня вызывает большое сожаление, когда счастливые мама и папа садятся в машину и, держа ребенка у себя на руках, уезжают, - выступил перед собравшимися главный врач Липецкого областного перинатального центра Александр Ильин. – Это боль в сердце. Нас мучает вопрос, почему родители пренебрегают элементарными правилами безопасности. Ребенок, которому от роду неделя, уже становится нарушителем. Статистика травматизма – печальная вещь, к сожалению. Как ни стараются дорожные службы, инспекторы, врачи – количество нарушений ПДД из года в год остается на высоком уровне. Не было такого года, чтобы к нам не привозили беременных женщин, попавших в ДТП, а детей в больницу.

Липчанам продолжают рассказывать про правила дорожного движенияФото: Юлия КЛЮЕВА

Представители центра рассказали, почему так важно с первых дней жизни перевозить ребенка в детском удерживающем устройстве. Дело в том, что младенец очень хрупок, особенно в первые месяцы жизни. Если малыш во время движения находится на руках, а не в автолюльке, даже резкое торможение может нанести вред его здоровью. Не говоря о более серьезных дорожно-транспортных происшествиях. В удерживающем устройстве тело ребенка зафиксировано, поэтому риск получить травму снижается в разы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.lipetsk.kp.ru/video/embed/673927" frameborder="0"></iframe> В перинатальном центре Липецка будущим мамам рассказали о детских автокреслах.В Липецке прошли мероприятия, посвященные дорожной безопасностиЮлия КЛЮЕВА

Липчанам продолжают рассказывать про правила дорожного движенияФото: Юлия КЛЮЕВА

Также липчанам рассказали, как выбрать автокресло. Во-первых, нельзя покупать удерживающее устройство «на вырост». Автокресло должно соответствовать росту, весу и возрасту ребенка. Во-вторых, следует обратить внимание на качество материалов и их прочность. Детали из пластмассы не должны иметь резкий неприятный запах. Крепления и застежки должны быть изготовлены из металла. Кстати, не стоит оставлять ребенка в автокресле более чем на 2 часа. Некоторые производители сокращают это время до 40 минут. Напомнили будущим родителям и о том, как правильно переходить дорогу с коляской – ее нужно держать сбоку от себя, с правой стороны.

Липчанам продолжают рассказывать про правила дорожного движенияФото: Юлия КЛЮЕВА

После представители центра отправились на встречу с липецкими водителями. В районе Набережной дли них провели драйв-тренинг. Тренер продемонстрировал, во сколько раз увеличивается тормозной путь при незначительном повышении скорости. Он сел в машину и, разогнавшись, тормозил у фишек. При скорости 20 и 40 км/ч водителю удалось вовремя затормозить. Двигаясь 60 км/ч тренер сбил «Петровича» - манекена, выступающего в роли пешехода.

Липчанам продолжают рассказывать про правила дорожного движенияФото: Юлия КЛЮЕВА

Липчанам продолжают рассказывать про правила дорожного движенияФото: Юлия КЛЮЕВА

Для липецких профессионалов вождения подготовили еще один веселый, но показательный тест. Водителям предложили пройти между конусов в «пьяных очках». Никто из липчан на 100% не справился с заданием. Дело в том, что с помощью очков человек может почувствовать состояние алкогольного опьянения – мир немного шатает. Суть задания – понять, что пьяным водить машину очень опасно. Многие, употребив, чувствуют, что они все могут. К сожалению, это не так.

Липчанам продолжают рассказывать про правила дорожного движенияФото: Юлия КЛЮЕВА

На дорогах Липецкой области за 9 месяцев этого года произошло 1132 ДТП. В авариях погибли 157 человек, 1427 получили травмы. В 148 ДТП погибли 6 детей. Травмировались 162 ребенка.