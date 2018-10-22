«Ростелеком» представил экосистему сервисов липецкому клубу IT-директоров

СЕГОДНЯ 10:35 2018-10-22T10:39:15+03:00

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Специалисты«Ростелекома»продемонстрировали экосистему облачных услуг, которые провайдер реализует на базе собственной национальной платформы: «Виртуальный ЦОД», «Видеонаблюдение», «Виртуальный офис», «Управляемые услуги связи» и «WI-FIдля бизнеса».

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Облачные услуги используются во всех сегментах - от малого бизнеса до крупных корпораций и государственных учреждений. Доступная стоимость продуктаи высокая надежность облачной платформы позволяют нашим клиентамсократить расходы на покупку программного обеспечения и оборудования, аренду помещения, укомплектование и содержание штата IT-специалистов. К тому же услуги «Ростелекома» доступны в любой точке мира, где есть Интернет. Сотрудник получает виртуальное рабочее место с доступом к необходимому приложению вне зависимости от местонахождения».

Особый интерес у участников мероприятия вызвал сервис «Видеонаблюдение». «Ростелеком» в Липецке уже реализовал такие масштабные проекты, как организация видеонаблюдения за выборами, ЕГЭ, транспортными развязками города, контроль придомовых территорий. Теперь эта услуга доступна и бизнесу. «Видеонаблюдение» предоставляет множество возможностей для клиентов: установка IP-камер внутри помещений и снаружи. Просмотр изображения возможен в режиме реального времени, а также в записи.Архив видео хранится до 30 дней в зависимости от выбранного тарифа. Кроме того, «Ростелеком» предоставляет удаленный доступ к видеонаблюдению с любого устройства (персональный компьютер, планшет, ноутбук, мобильные устройства), доступ к услуге через приложения для мобильных устройств iOS и Android и другие опции.

Также во время встречи участники Клуба обсудили с представителями «Ростелекома» вопросы упрощения взаимодействия клиента с провайдером.

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Павел Клепинин, учредитель Клуба

«На встречи Клуба участники приходят по собственному желанию, из тяги к новым знаниям и общению на профессиональные темы. На мой взгляд, наиболее конструктивный диалог складывает тогда, когда в нем принимают участие и производители контента, и заказчики, и даже конкуренты. Сегодня каждый руководитель видит в IT-специалисте не только эксперта своей области. Он ждет от него предложений по оптимизации бизнес-процессов за счет новых технологий. «Ростелеком» предлагает именно такие продукты и площадка Клуба как нельзя лучше подходит для обсуждения плюсов и недостатков новых цифровых сервисов и услуг. Уверен, что наша встреча стала полезна не только участникам Клуба, но и представителям «Ростелекома», потому что только личное общение дает точное понимание потребностей и проблем всех заинтересованных сторон».

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Фото пресс-службы «Ростелеком»