Игорь Артамонов и руководители Новолипецкого комбината провели рабочую встречу

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-22T13:16:31+03:00

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Липецкую производственную площадку Группы НЛМК осмотрел временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. В ходе рабочей встречи врио главы региона обсудил дальнейшие направления развития области и градообразующего предприятия с президентом Группы НЛМК Григорием Федоришиным и управляющим директором ПАО «НЛМК» Сергеем Филатовым. Участие в беседе принял заместитель руководителя области Дмитрий Аверов.

Затем Игорь Артамонов осмотрел доменную печь №7 «Россиянка», самую производительную в стране, центральный пульт управления и цех динамной стали. Липецк не зря называют городом металлургов, на Новолипецком комбинате трудятся около 26 тыс. человек. Вклад, который сталевары внесли в становление и развитие Липецка и области, невозможно переоценить. Это отметил Игорь Артамонов, комментируя для представителей средств массовой информации перспективы сотрудничества.

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«Липецкая область и комбинат – это одно целое, единый организм. У нас очень много точек соприкосновения. И не только в производственной сфере, но и в культуре, образовании, спорте», - заявил Игорь Артамонов. Врио главы региона также отметил, что Новолипецкий комбинат демонстрирует высокую культуру производства и современную схему управления. «Подобный подход необходимо внедрять не только в экономике, но и в социальной сфере», - добавил Игорь Артамонов.

В свою очередь президент Группы НЛМК Григорий Федоришин, одним из важнейших приоритетов для компании назвал соответствие ведения бизнеса экологическим требованиям. За пять лет НЛМК инвестировал в природоохранные технологии около 10 млрд. рублей.

Фото: сайт администрации Липецкой области.