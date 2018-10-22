2018-10-22T14:49:31+03:00
Экономика

Тверские просеки с высоты птичьего полета

Температура за бортом +12, скорость ветра 10 метров в секунду, на экране курсовой камеры квадрокоптера в полный рост встают опоры ЛЭП - под винтами тверская земля
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Беспилотный летательный аппарат липецкого филиала МРСК Центра или, как его называют энергетики, «покоритель небес», совершает свое первое знакомство с территорией масштабных учений ПАО «Россети».

На службе в Липецкэнерго квадрокоптер появился сравнительно недавно, но за пару месяцев обследования области липецкие специалисты успели стать его профессиональными "пилотами". На масштабных учениях энергетиков они проводят обучающий курс для тверских коллег по авиамониторингу труднодоступных участков для точного планирования работ по расчистке и расширению просек.

Беспилотник задействован наземными бригадами для обследования отдельных труднодоступных опор, определения возможности подъезда к ним, а также для осмотра некоторых элементов ЛЭП под углом зрения, недоступным с земли. Особенно он незаменим, когда речь идет о массовых отключениях электросетевых объектов в результате неблагоприятных метеорологических явлений. В сжатые сроки квадрокоптер совершает облет многокилометровых линий и четко определяет места повреждения сети, фиксируя их с помощью высококачественной фото- и видеосъемки. Профессиональные фотографии с невероятными панорамами тверских ЛЭП ярко демонстрируют и масштабы проделанной энергетиками работы - четкие границы просек с высоты птичьего полета.

- За три дня авиамониторинга тверской области "пробег" беспилотника составил 32 км. Обследовано более 100 га просек Калининского, Конаковского и Старицкого районов. Время, которое выдерживает в полете дрон, составляет 30 минут, но за этот срок он успевает обследовать местность, которую пришлось бы пройти за 2-3 часа. В этом смысле липецкий мультикоптер значительно экономит время энергетиков по определению места и объема работ, - отметил начальник Управления перспективного развития филиала Липецкэнерго Олег Середкин.

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фото пресс -службы Липецкэнерго

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