2018-10-22T16:15:08+03:00
Общество

Липчанка, с которой бывший муж едва не снял скальп, снова получает угрозы

Лариса Нефедова опасается новых нападок экс-супруга
Лия МУРАДЬЯН
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Женщина снова пишет заявления в полициюЖенщина снова пишет заявления в полициюФото: Архив КП
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Жертва домашнего насилия в Липецкой области снова опасается попасть под горячую руку бывшего мужа, который в новогодние праздники едва не снял с женщины скальп. Дикая история случилась в конце декабря 2017 года, когда Лариса Нефедова попала в больницу с побоями и срезанным куском скальпа. Тогда бывший муж, Алексей, срезал матери своего ребенка часть кожи с головы вместе с волосами. В ситуацию вмешивался депутат облсовета Андрей Трофименков. После того, как Лариса написала заявление, экс-супруга поймали в Москве и доставили в Липецкую область.

Алексея осудили за незаконное проникновение и побои и приговорили и дали условный срок. Стоит отметить, что на момент тех событий супруги еще не были официально разведены – заявление подавалось в августе 2017 года, а развели их в феврале 2018.

Но на этом злоключения девушки не закончились. Теперь уже официально не родственник продолжает преследовать бывшую жену. Сейчас в СМИ и к депутату обратилась мать Ларисы, Ирина Косых, которая серьезно опасается за жизнь дочери, поскольку в адрес девушки продолжают приходить угрозы.

– Уже не знаю, как защитить мою дочь, – рассказала «КП-Липецк» Ирина, в полиции вроде что-то делают, но на его поведение это никак не влияет. После приговора ничего не изменилось, а потом нам снова пришлось писать заявление. Он встретил Ларису на улице и, угрожая, заставил написать расписку, что у него нет задолженности по алиментам.

Переписка с бывшим супругом Фото: Скриншот сайта

Переписка с бывшим супругомФото: Скриншот сайта

«Лицо прикрой, пока голова с волосами»

По словам Ирины, ее дочь не может спокойно выйти из дома. Лебедянь – городок небольшой, общие знакомые, завидев Ларису на улице, рассказывают бывшему супругу, где она находится и тот устраивает бесчинства.

– Он говорит, что она должна быть только с ним и не должна выходить из дома, – рассказывает Ирина. – При встрече забирает телефон, читает переписки, звонит ее другу, угрожает ему и оскорбляет Ларису.

Переписка с бывшим супругом Фото: Скриншот сайта

Переписка с бывшим супругомФото: Скриншот сайта

В последней переписке, которую предоставила «КП» мать девушки, от бывшего мужа снова звучат угрозы.

Переписка с бывшим супругом Фото: Скриншот сайта

Переписка с бывшим супругомФото: Скриншот сайта

– Лицо прикрой пока голова с волосами, – пишет Ларисе бывший муж. – Не зли меня. Тебе боком выйдет!

Общие знакомые бывших супругов разделились на два лагеря. Одни искреннее сопереживают Ларисе, другие – уверены, что и в ее поведении не все гладко. По словам знакомых, девушка сама порой охотно идет на контакт с обидчиком и даже пытается наладить отношения. Параллельно строит отношения с другими мужчинами. А Алексей, якобы, всего лишь опасается за их общего ребенка, которого мать часто оставляет без присмотра. Но обе стороны сходятся в одном, что конфликт бывших супругов добром не кончится, а также может негативно сказаться на их совместном ребенке.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что сейчас Алексей находится в колонии поселении, хотя изначально был приговорен к условному сроку, но нарушил условия.

– Сотрудники полиции осуществляли контроль соблюдения наложенных судом ограничений, – пояснила начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслакова. – В ходе контроля был зафиксирован факт нарушения, поэтому суд заменил условное заключение на колонию поселения, сроком на 1.5 месяца.

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