В связи с взрывом в колледже Керчи, в школах Липецка проходят проверки

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-19T13:13:36+03:00

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Врио губернатора Липецкой области провел совещание с работниками образования, правоохранителями и сотрудниками МЧС. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в связи с трагедией в колледже Керчи, Игорь Артамонов поручил усилить безопасность на всех соцобъектах города – детсадах, школах, колледжах, техникумах, вузах, больницах, ДК и спорткомплексах.

Теперь во всех зданиях пройдут усиленные проверки. Специалисты оценят, как работают системы видеонаблюдения, тревожные кнопки и есть ли охрана. Подготовку и состояние сотрудников ЧОПов, вахтеров и сторожей тоже оценят.

Артамонов поручил усилить антитеррористические мерыФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Кроме того, эксперты будут дополнительно беседовать с подростками и педагогами, дабы не допустить проявления экстремизма и терроризма. Особо тщательно будут следить за активностью подростков в Интернете. В 2019 году на безопасность школ выделят 12 млн. рублей, эти деньги пойдут на техническое оснащение – камеры, тревожные кнопки и ограждения.

Напомним, что охранную систему в колледже Керчи ставила фирма из Липецка ООО «Матадор», в которой отказываются давать какие-либо комментарии.

В Липецке проверят безопасность в школах и техникумахФото: Росгвардия.

Кстати, по данным региональной Росгвардии на начало учебного года, основной недостаток охраны липецких школ – отсутствие физподготовки у охранников. Это значит, что во многих школах на вахте дежурит пенсионерка в форме охраны, которая физически неспособна оказать сопротивление в случае серьезной угрозы. Второй минус – нехватка систем видеонаблюдения. То есть камер на всю территорию не хватает, а записи с имеющихся не архивируются.

Сейчас под защитой ОВО Росгвардии в Липецкой области находятся 481 образовательных учреждений, в 401 из них в случае тревоги выезжают непосредственно наряды охраны войск гвардии, в 80 – территориальные ОВД.