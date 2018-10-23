2018-10-23T12:28:26+03:00
Общество

НЛМК изготовил купола и кресты для Покровского храма

С начала строительства Покровского храма НЛМК направил около 3 млн рублей
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НЛМК помог Липецкой епархии РПЦ изготовить купола и кресты для Покровского храма, который строится в Левобережном районе Липецка.

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Специалисты ремонтных подразделений предприятия изготовили и безвозмездно передали верующим 4 металлических купола и 4 креста. Вес каждого купола с крестом составляет около 1100 кг, а высота конструкции – около 9 метров, диаметр основания – 5 метров.

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Сейчас купола с уже нанесенным покрытием нитрида титана украшают сооружение. Вскоре на них установят кресты и продолжат возводить кирпичное основание для центального купола диаметром 10 метров.

Единственный в поселке НЛМК храм Покрова Пресвятой Богородицы - долгожданный для тысяч прихожан. Он станет самым большим пятиглавым храмом в Липецке. Его строят на благотворительные пожертвования с 2006 года. Все это время ведутся службы - сначала в строительном вагончике рядом, потом - в нижнем пределе храма.

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«С начала строительства Покровского храма НЛМК направил в качестве благотворительной помощи около 3 млн рублей. Эти средства пошли на приобретение строительных материалов, труб для монтажа системы отопления и другие цели. С 2006 года мы постоянно откликаемся на просьбы настоятелей храма и оказываем безвозмездную помощь для скорейшего завершения строительства», - прокомментировал председатель правления благотворительного фонда «Милосердие», директор по безопасности НЛМК Сергей Мельник.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

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