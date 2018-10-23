2018-10-23T09:37:39+03:00
Общество

Липецкая область вошла в тройку лидеров по уровню цифровизации в ЦФО

А по России занимает 11 место
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Согласно индексу «Цифровая Россия» – авторской системе оценки, разработанной Центром финансовых инноваций и безналичной экономки Московской школы управления СКОЛКОВО, Липецкая область занимает 3 место по ЦФО и 11 по России, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Индекс «Цифровая Россия» отражает наличие и успешность инициатив, связанных с цифровизацией на региональном уровне. Если та или иная инициатива имеет конкретные действия (например, по созданию инфраструктуры), не противоречит государственному стратегическому взгляду и имеет положительные социально-экономические и бизнес эффекты, она получает 100 баллов.

Причем процесс цифровизации оценивается не только с точки зрения достижения целей, но и с точки зрения его публичности. Индекс «Цифровая Россия» оценивает этот процесс на основе публичных упоминаний в открытых источниках, с учетом достоверности, цитируемости и тональности событий.

Общая оценка региона складывается из 7 ключевых направлений: нормативное регулирование и административные показатели; кадры и учебные программы; исследовательские компетенции и технологические заделы; информационная инфраструктура; информационная; безопасность; экономические показатели; социальные эффекты.

Наибольшие значения в Липецкой области достигнуты по направлениям - специализированные кадры и учебные программы, социальный эффект от внедрения цифровизации и информационная инфраструктура.

По сравнению с 2017 г. Липецкая область улучшила свои показатели на 11,52% и сократила разрыв с лидером рейтинга г. Москвой до 5,34 процентов.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

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