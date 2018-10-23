2018-10-23T09:39:55+03:00
Общество

Липецкая область – третья в России по сбору овощей закрытого грунта

По этому показателю липчане находятся в тройке лидеров вместе с краснодарцами и ставропольцами
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По оперативным данным областного управления сельского хозяйства, на середину октября в регионе всего получено 54965 тонн овощей закрытого грунта. По этому показателю липчане находятся в тройке лидеров вместе с краснодарцами и ставропольцами и прочно занимают третье место в России. Большая часть собранной продукции приходится на огурцы – 38750 тонн, томатов выращено 15553 тонны. Также получено 662 тонны баклажанов и перцев.

По данным Минсельхоза РФ, в целом по стране валовой сбор тепличных овощных культур составил 785,9 тыс. тонн, что на 24,3% выше аналогичного периода 2017 года. В том числе огурцов собрано 483,1 тыс. тонн (+14,3%), томатов – 290,6 тыс. тонн (+45,5%), других овощных культур – 12,2 тыс. тонн (+24,4%).

Фото: Владимир КУЛИК.

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