2018-10-23T10:16:32+03:00
Экономика

Руководитель филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» проинспектировал работу бригад в Твери

Липецкие энергетики приступают к устранению дефектов на линиях Тверьэнерго
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По состоянию на 22 октября 2018 года бригады Липецкэнерго расчистили 183,5 га просек при плане в 165, 71 га. Таким образом, приведены в нормативное состояние 256,9 километров линий электропередачи.

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Директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» побывал в месте дислокации липецкой группировки и лично проконтролировал ход выполнения работ не только по расчистке и расширению просек, но также по осмотрам и выявлению дефектов на ВЛ 35-110 кВ. Эта задача выполнена, пройдено 376 километров линий, составлен перечень необходимых работ. Также при расчистке трасс ВЛ 10 кВ ведется выявление аварийных дефектов и на этих линиях: разрушение стоек железобетонных опор, срыв и разрушение изоляторов и т.д. К их устранению липецкие энергетики приступают на этой неделе.

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- Задача руководством компании поставлена сложная, но бригады Липецкэнерго справляются. Я лично убедился, что наши сотрудники обеспечены всем необходимым: от спецодежды до инструментов и техники. Условия проживания комфортные, не вызывают никаких нареканий. Нет никаких препятствий для эффективной работы. Уверен, что жители Калининского района, где работает липецкая группировка, уже этой зимой поймут, что значит надежное и качественное электроснабжение, - озвучил выводы инспекторской поверки директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Коваль.

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Фото пресс-службы

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