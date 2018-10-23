Счетная палата РФ признала липецкую ОЭЗ одной из немногих эффективных

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-23T17:08:38+03:00

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Счетная палата РФ проанализировала работы особых экономических зон. Оказалось, что с созданием и работой ОЭЗ существует ряд проблем. Так, с 2005 по 2017 годы в 31 регионах страны создали 36 площадок. За это время из-за неэффективного функционирования досрочно закрылись 11 особых экономических зон. На их финансирование из федерального бюджета выделялось 4,5 миллиарда рублей.

Как сообщили в пресс-службе Счетной палаты РФ, к 1 сентября 2018 года на территориях 22 регионов существуют 25 ОЭЗ. С 2006 года по настоящий момент на создание и развитие площадок направлено 201,2 миллиарда рублей. 131,4 миллиарда – из средств федерального бюджета. 69,8 миллиардов рублей – из казны субъектов. Доля загрузки объектов инфраструктуры ОЭЗ составляет около 48%.

За 12 лет резиденты инвестировали в площадки 292,1 миллиарда рублей. Наибольший объем, который составил 66,6%, привлечен резидентами трех ОЭЗ: в Липецкой области, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге.

- Условно эффективными можно признать деятельность только некоторых ОЭЗ, созданных на территориях Республики Татарстан («Алабуга»), Липецкой, в Санкт-Петербурге, так как в основном по данным зонам объем осуществленных резидентами инвестиций существенно превысил объем вложенных средств федерального бюджета, - отметил аудитор Счетной палаты Сергей Агапцов. - Однако данные ОЭЗ изначально создавались в субъектах с благоприятным предпринимательским и инвестиционным климатом.