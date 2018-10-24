Павел Путилин: «Я просто делаю свою работу и ориентируюсь на ее результат, а не на рейтинги»

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-24T09:40:44+03:00

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Региональный парламент готовится отметить важный юбилей – 25 лет региональной законодательной структуре. Половину этого срока областным Советом руководит опытный политик Павел Путилин, который сегодня отмечает свой 60-летний юбилей. В День рождения мы обсудили со спикером регионального парламента нынешнюю политическую ситуацию, планы парламента по дальнейшей работе и вспомнили о судьбоносных решениях облсовета за четверть века.

– Павел Иванович, вы пришли в облсовет 20 лет назад, это были переломные для страны годы. Были какие-то законы, за которые вам приходилось бороться? И какие из них повлияли на федеральное законодательство?

– С 1994 года областной Совет принял более 4000 постановлений и почти 1500 законов. Считаю, что самые важные из них – социальной направленности. Все, что касались повышения рождаемости и благополучия семьи. Именно Липецкая область инициировала запрет на продажу алкоголя ночью, также мы запретили свободную продажу амфетаминов и спайсов, распространение которых ранее не регулировалось. Мы внесли поправки в антинаркотический закон, которые одобрила Госдума. Кроме этого Липецкая область в числе первых воплотила закон «О местном самоуправлении», поэтому многие его статьи были основаны на нашем опыте. Также на федеральном уровне используются положения липецкого закона «Об особых экономических зонах». Здесь мы тоже были в числе первых, перенимали опыт особых экономических зон в городах Европы и Азии – ездили в Китай, Японию, Гонконг и Польшу.

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-Вы помните первое поручение избирателей, когда только пришли в облсовет?

– Да. Тогда в мой округ входили Усманский и Грязинский районы, а также часть Добринского. Постоянно ездил по селам в районах, и вот в Усманском районе в селе Пашково меня обступили местные жители и давай говорить, что дети утопают в грязи и ломают ноги по дороге в школу. Пошел смотреть, а там между школой и асфальтной дорогой участок около 200 метров усыпан щебенкой и разбитым кирпичом. Пришлось решать ситуацию мгновенно на месте – позвонил, договорился, подогнали технику, привезли асфальт и уложили дорогу на глазах у людей. До сих пор дорога целая и сейчас дети по ней ходят.

-Насколько сейчас отличается работа парламента от начала 90-х?

-Вы понимаете, между нынешним бюджетом и возможностями тех лет разница огромная. Первые законопроекты были направлены в первую очередь на поддержку сельского хозяйства, промышленности и строительства. При этом надо было учитывать и общие нужды региона, а бюджет был в 10 раз меньше, чем сейчас. Нам все же удалось сохранить отрасли и спустя 10 лет, 2005 году, мы уже работали не столько на поддержку, сколько на развитие. Кстати, в том же 2005 году мы встретились с тогда еще министром экономического развития и торговли России Германом Грефом, и уже тогда он спрогнозировал, что именно в Липецкой области у особой экономической зоны будет успех. Сейчас, как вы знаете, ОЭЗ «Липецк» признали одной из лучших экономических площадок в Европе.

-В связи со cменой главы администрации, как будут выстраиваться отношений между законодательной и исполнительной власть в регионе? Что уже изменилось при участии Игоря Артамонова?

- Сейчас вводится новая система управления, которая успешно работает в сфере бизнеса. С ее помощью удалось улучшить взаимодействие персонала, повысить оперативность в работе. Ее будущее в политике нашего региона зависит от понимания исполнителей. Мы идем по пути технологического прогресса и наш регион не раз становился площадкой для реализации пилотных проектов. Теперь будем внедрять современные методы и в управлении, в том числе, с помощью IT-технологий.

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-Павел Иванович, по разным рейтингам вы не раз становились лучшим руководителем регионального парламента в стране. Как удавалось обходить коллег из других регионов и занимать лидирующие позиции в рейтингах?

– Я никогда не ориентируюсь на рейтинги, порой даже не слежу за ними. Я постоянно бываю в районах, слежу за вопросами, которые требуют моего вмешательства. Встречаюсь с избирателями, посещаю сельхозпредприятия, люблю бывать на полях во время уборки урожая. Поэтому мне даже бывает неловко, когда мое имя звучит в рейтингах. Я просто делаю свою работу, и прежде dсего ориентируюсь на ее результат, а не данные рейтингов.

-Мы не можем не вспомнить, что помимо прочего, в этом году вы отмечаете свой личный юбилей. Вы вообще отдыхаете и как обычно проводите время вне работы?

– Я считаю, что несмотря на занятость, нужно находить время для саморазвития. Многие мои увлечения сохранились из юности. Я состоял в аэроклубе, люблю летать на самолетах. Если понимаю, что день будет непростым, насыщенным, обязательно летом стараюсь найти время, чтобы искупаться в пруду или речке. Увлекаюсь рыбалкой и охотой.

-У вас большая семья, вы успеваете уделять время детям и внукам?

– У меня четверо детей и пока шесть внуков. Не всегда удается проводить с ними время, но я стараюсь уделять внимание семье. У нас очень дружная семья, каждое воскресенье все большой веселой компанией собираются у нас дома. У каждого в нашей семье свои интересы, внуки увлекаются танцами, искусством, а спорт нас объединяет. У нас во дворе стоит теннисный стол, играем вместе в настольный теннис. Кстати, один из моих внуков хочет стать космонавтом, уже сейчас много знает о космосе, так что гены, вероятно, передались. Мне приятно, что у моих внуков разные увлечения, что они они хотят многое познать, делятся со мной впечатлениями, рассказывают о своих планах. Это и есть моя жизнь и в этом заключается счастье.

- Павел Иванович, спасибо за беседу. От всей души поздравляем вас с юбилеем! Счастья, добра, здоровья на долгие годы и плодотворной работы!

Автор Лия МУРАДЬЯН.

Фото: пресс-служба облсовета.