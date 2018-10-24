В основе работы – интересы граждан

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-24T09:41:36+03:00

Изменить размер текста: A A

За эти годы и в стране, и в регионе изменилось многое. А главной задачей депутатского корпуса было и остается законотворчество, способствующее развитию региона и облегчающее жизнь его граждан.

По каким критериям оценивается работа депутата? Это, прежде всего, качество принимаемых законов и ответственность перед своими избирателями. И как показала жизнь, Липецкий облсовет, возглавляемый Павлом Путилиным на протяжении тринадцати лет, с этим достойно справляется. Павел Иванович, который не раз признавался лучшим народным избранником и спикером регионального парламента в ЦФО, сегодня отмечает свой 60-летний юбилей. Желаем здоровья и дальнейших успехов!

.

Дмитрий Еремеев, председатель комитета по вопросам АПК и земельных отношений, руководитель «Агрофирмы им. 15 лет Октября»

- Успехи липецких аграриев известны в стране, наш опыт перенимают другие. Но время не стоит на месте, те достижения, которые были ранее достигнуты, сегодня проходят переоценку. Будущее за интенсивными технологиями, высокоэффективным производством. Важны и качество, и ценовая доступность местной агропродукции, ее конкурентоспособность, поддержка аграриев, рациональное использование земли. Все эти темы в числе самых злободневных в повестке работы нашего комитета.

Фронт работ по импортозамещению в регионе немаленький, уже многое сделано, и тому немало примеров. Так, в «Агрофирме им.15 лет Октября» за последние годы прошла масштабная модернизация. Система капельного орошения сейчас применяется на более чем 1000 га яблоневого сада. Были высажены перспективные сорта, используются современные технологии при выращивании и хранении яблок, ягод. Продукция нашего предприятия, включающая широкую линейку соков, нектаров, джемов востребована и популярна. Успешно развивается в хозяйстве и направление племенного животноводства. Планов у агрофирмы много, у них хорошие перспективы реализации.

И здесь очень важно, что есть заинтересованность и реальная поддержка властей области в развитии АПК региона. А проблемные вопросы находят быстрое и результативное решение тогда, когда ими занимаются профессионалы – об этом, как руководителю профильного комитета, мне известно не понаслышке. Председатель облсовета депутатов Павел Иванович Путилин досконально разбирается в вопросах сельского хозяйства, имея за плечами большой опыт работы в отрасли. Вся деятельность возглавляемого им депутатского корпуса направлена именно на созидание. От себя и от всех селян поздравляю его с юбилеем, желаю плодотворной работы и дальнейших успехов!

.

Василий Сазонов, заместитель председателя комитета по экономике

- Все решения в нашем комитете принимаются через призму закона об областном бюджете. Основное здесь - грамотное формирование и исполнение главного финансового документа региона. А результаты прошедших лет говорят сами за себя – рост экономики складывается теми темпами, которые ожидаем при утверждении бюджета. Это означает, что бизнес развивается, предприятия области стабильно работают, вместе с тем адаптируясь к меняющимся рыночным реалиям.

Главное в законотворческой деятельности депутатов – качество принимаемых законов, исполнение наказов граждан. Дистанции между парламентом и избирателем быть не должно – этим принципом мы и руководствуемся в работе комитета. В областном совете создана комиссия из представителей, как органов власти, так и общественности. В нашем комитете при принятии решений обязательно учитывается рекомендательное мнение комиссии.

Я три созыва работал в областном Совете председателем комитета по экономике, и мне лично приходилось работать с председателем облсовета Павлом Ивановичем Путилиным совместно над принятием законов, порой очень сложных. Меня всегда удивляет его профессионализм и находчивость. Двадцать четвертого октября Павлу Ивановичу исполняется 60 лет. Хочется от всей души поздравить с юбилеем и пожелать: счастья ему и его близким, добра и здоровья, чтобы каждый прожитый день приносил радость и удачу, исполнение всех желаний. Жить долго во имя близких и друзей, во имя людей, кому посвящена его профессиональная деятельность.

.

Владимир Архипенко, член комитета по экономике, депутат 3-х созывов,

председатель Совета директоров АО «Энергия»

- Поступательному развитию экономики региона способствует, в том числе, и активная деятельность профильного комитета областной думы. Промышленными предприятиями области взят курс на модернизацию производства, сегодня в условиях рынка успешен тот, кто берет на вооружение самое передовое. И тому немало примеров: объем отгруженных товаров на предприятии «Энергия», производящем химические источники тока всех направлений, вырос за последние 5 лет в 2.7 раза. В этом году «Энергией» будет произведено инновационных товаров на сумму почти 450 млн рублей, что составляет почти 18% от общего выпуска продукции.

Считаю очень важной и тему социальной ответственности бизнеса, деятельность депутатов, которые обязаны оправдать доверие избирателей. И в этой работе нет «мелочей» - будь то строительство теплых туалетов в школах, возведение жилья для учителей, реконструкция дорог. Вопросы социальной поддержки в зоне постоянного внимания и на нашем предприятии, где трудится 1600 человек. Предоставляются бесплатные путевки детям сотрудников в детские лагеря, оказывается материальная помощь молодым семьям. Вся работа депутатского корпуса области нацелена именно на эффективное решение вопросов развития экономики региона, социальную поддержку граждан.

Считаю, что законодательный орган Липецкой области достойно занимается решением этих важнейших вопросов. С 2005 года депутатский корпус области возглавляет Павел Иванович Путилин, у которого сегодня юбилей. Поздравляю его от души с 60-летием и желаю дальнейшей созидательной работы!

Фото: пресс-служба облсовета.

Автор Владимир КУЛИК