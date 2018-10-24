Жители Калининского района Тверской области благодарят липецких энергетиков за работу

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-24T10:51:43+03:00

Во время визита в Тверскую область руководитель филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Коваль пообщался с жителями поселка Суховерково Калининского района

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Недалеко от этого населенного пункта липецкие бригады занимаются расчисткой и расширением просек, а также выявлением аварийных дефектов на ВЛ 10 кВ для их дальнейшего устранения.

Пенсионерка Екатерина Соколова рассказала энергетику, что до сих пор перебои в электроснабжении были настолько частыми, что ей пришлось даже купить керосиновую лампу:

- Прошлой зимой с электричеством была совсем беда. А сейчас смотрю, как ваши машины с утра проезжают, и радуюсь каждый раз. Значит, будем со светом и с телевизором. Передайте своим ребятам большое спасибо за их работу, - сказала пожилая женщина руководителю Липецкэнерго.

В свою очередь Сергей Коваль попросил местных жителей с пониманием отнестись к плановым отключениям электроэнергии на время расчистки и ремонта линий электропередачи в Калининском районе. Это необходимо для безопасного проведения работ.

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фото пресс -службы