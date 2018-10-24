К концу года в Липецке установят 700 контейнеров для пластика

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-24T13:18:04+03:00

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В минувший вторник, 23 октября, в Липецком горсовете обсудили первые итоги мусорной реформы. Так, за время работы регионального оператора по обращению с ТКО удалось решить мусорную проблему в Сокольском поселке. Как сообщили в пресс-службе горсовета, там установили 7 бункеров для отходов, мусор вывозят каждый день.

Предполагается закупить 6 единиц техники, 150 контейнеров и 32 бункера для крупногабаритных отходов. До конца года в областном центре установят 700 контейнеров для пластика. Забирать их будет специальный мусоровоз. Оператор «ЭкоПром-Липецк» также намерен приобрести дробилку. С помощью нее строительный мусор удастся брикетировать и вывозить на полигон «Стебаево», который не принимает крупногабаритные отходы.

Кстати, за чистотой возле контейнерных площадок следят сотрудники департамента ЖКХ, а также с уличных камер видеонаблюдения. О нарушениях сообщают в Госжилинспекцию.

Есть в городе и ряд проблем. Так, юридические лица не заключают договоры с региональным оператором. Они продолжают сотрудничать с перевозчиками отходов, у которых соответствующего договора тоже нет. По словам председателя департамента ЖКХ Евгения Лепекина, таких будут понуждать заключить договор через суд.

Также представитель регионального оператора пожаловался парламентариям на заполненные листвой контейнеры. Из-за этого липчане оставляют мусор возле баков. К тому же обрезь деревьев и строительный мусор оператор вывозить не должен. Однако, кто этим будет заниматься, еще не решено.

- Предлагаем разработать типовой договор по взаимодействию ответственных сторон – между управляющими компаниями и региональным оператором, - подвел итог первый вице-спикер Фёдор Жигаров. - Тогда и не будет никаких вопросов.