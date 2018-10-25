Безопасность и качество дорог – на новом уровне

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-25T10:43:12+03:00

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Сегодняшнюю жизнь трудно представить без тех, кто прокладывает километры новых и ведет ремонт старых автодорог – причем в любую погоду, в будни и выходные. Именно от них, работников дорожного хозяйства, их нелегкого труда, который всегда на виду, зависит безопасность движения и скорость доставки грузов и пассажиров.

Дорожный фонд области возрастет в два раза

О нынешних делах отрасли и будущем липецких дорог рассказал начальник областного управления дорог и транспорта Валерий Елфимов.

- Валерий Иванович, в наш век все стремительно меняется, а как изменилась дорожная служба региона, который в феврале будет отмечать 65-летний юбилей?

- За эти 65 лет с момента образования Липецкой области дорожная сеть возникла из ничего. Ведь тогда, 65 лет назад, в регионе практически не было дорог с твердым покрытием. В Добринку из Липецка, куда в распутицу было невозможно добраться на автомобиле, летали на самолете. За годы советского периода построена разветвленная сеть автодорог, которые мы сегодня постоянно улучшаем. Стали интенсивнее транспортные потоки, изменился вес и скорости автомобилей, и сегодня дорожное хозяйство немыслимо без автоматизированных систем управления. Ведется дистанционное управление освещением региональных дорог, в режиме реального времени получаем информацию о метеообстановке, о транспортных средствах, ведущих работы по ремонту и содержанию работ с помощью данных GPS/ГЛОНАСС, широко применяем автодорожную спецтехнику, которая также кардинально изменилась.

- Какие сегодня проекты реализуются дорожниками области?

- Объем работ большой, до конца года необходимо отремонтировать 133 километра дорог региона. Водители уже оценили хорошее качество нового дорожного покрытия объектов Липецкой агломерации – автодорогу Сселки-Плеханово-Грязи, участок автодороги Липецк-Борисовка, «Восточный обход промзоны города Липецка». В числе сегодняшних главных проектов – реконструкция трассы Липецк-Данков. Фактически она стала бесплатной альтернативой М-4 «Дон» и сегодня сильно загружена. Поэтому мы заняты увеличением ее пропускной способности - дорога становится более широкой и прямой. Дорожные работы здесь серьезные, капиталоемкие – строятся водопропускные сооружения, освещение, потому реконструкция идет постепенно отдельными участками.

В числе насущных задач – освещение всех участков региональных дорог, проходящих через населенные пункты. Особое внимание уделяем и сооружениям на региональных дорогах – до конца года будет отремонтировано 2 десятка водопропускных труб и 3 моста, еще 5 мостов в реконструкции.

- Масштабная реконструкция Петровского моста близка к завершению – насколько она затратна?

- Петровский мост, которому уже 60 лет, давно нуждался в реконструкции, ведь за эти годы он ни разу как следует не ремонтировался. Наше управление проделало огромную работу по обеспечению финансирования проекта, обосновывая каждый из видов работ. В общей сложности почти 500 млн рублей получено из федерального бюджета, более 80 млн рублей добавлено областных средств и около 50 млн рублей составило софинансирование муниципалитета. Этот крупнейший проект за последние годы практически реализован – движение по мосту подрядчики обещают запустить в декабре.

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- Каков объем финансирования дорожных работ в Липецкой агломерации? Будут ли еще подобные масштабные проекты в регионе?

- Зв два года огромный объем работ проделан в Липецке, Ельце, Грязях и на региональных автодорогах. В области уже несколько десятков лет не было столь масштабного финансирования дорожных работ. Только в текущем году было выделено 730 млн рублей из федерального и 736 млн рублей из областных бюджетов. Равное финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги» предусмотрено с 2017 по 2025 год. Далеко не все регионы участвуют в этом проекте, активная работа ведется и в части освоения этих средств, и привлечения подрядчиков. А вообще качественные изменения на дорогах региона начались с 2007 года, когда заработал дорожный фонд. Федеральное софинансирование – это еще и показатель доверия правительства к дорожной отрасли Липецкой области. В будущем году в регионе стартует новый нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который охватит уже всю область. Мы прогнозируем увеличение областного дорожного фонда вдвое. Это означает, что у нас появятся и новые дороги, и будут реконструированы старые по современным стандартам.

Поздравляю всех работников дорожной отрасли региона с профессиональным праздником и благодарю их за добросовестный труд!

Первый этап проекта достойно завершен

В этом году завершился 1-й этап проекта «Безопасные и качественные дороги», который предусматривал быстрое приведение в нормативное состояние наиболее востребованных автодорог Липецкой агломерации. В ходе работ проводился ремонт, капремонт и мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. На 2-м и 3-м этапах будут проводиться капиталоемкие мероприятия по строительству и реконструкции дорог. Объектов ремонта будет меньше, но работы будут более основательные – на ряде дорог добавятся дополнительные полосы движения, ливневая канализация, возможно и строительство новых дорог и мостов.

Как отметил руководитель проекта Валентин Малахов, таких масштабных дорожных работ в Липецкой агломерации (ее сеть составляет 809 км) не проводилось уже несколько десятков лет. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» за два года вложено 2 миллиарда 885 миллионов рублей плюс огромный труд дорожников. Основное финансирование было направлено в Липецк – самый густонаселенный объект агломерации. Объем освоенных средств составил более миллиарда рублей в год (что в 4-5 раз больше обычного). Качественно отремонтированы наиболее востребованные улицы города – Студеновская, Неделина, Московская, Гагарина, 9 Мая, проспект Мира и другие – всего 35 объектов за 2 года.

Были и трудности. Неожиданным ударом по проекту стало повышение цены на материалы – щебень и битум подорожали (уже после торгов на 20-30%). В результате практически остановились работы на 7 из 18 объектов – не выдержал крупнейший подрядчик в реализации проекта. Но благодаря усилиям администрации Липецка была оперативно привлечена к работам другая подрядная организация, перераспределены объекты, и в итоге все контракты 2018 года были выполнены. В сложившейся ситуации было принято продуманное решение – не «кошмарить», а сохранить подрядчика. Ведь реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» рассчитана до 2025 года, и в одном только Липецке годовой фронт работ будет, как минимум, на миллиард рублей. За этот период будет проведен большой объем работ и на других объектах региона. По программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации в Ельце запланировано привести в нормативное состояние 90 улиц, в Грязях – 68 и еще 24 участка на региональных автодорогах. Часть работ уже проведена, но предстоит сделать намного больше – и дорожное хозяйство области к этому полностью готово.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Дорожный фонд Липецкой области составляет 4, 89 млрд рублей.

К концу 2018 года в регионе планируется ввод 19,2 км дорог и мостов после реконструкции

Владимир КУЛИК. Фото из архива УДиТ.