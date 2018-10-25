Новые технологии изменят транспортную отрасль

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-25T10:47:21+03:00

В последнее воскресенье октября отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, известный в народе как День автомобилиста

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Об итогах работы транспортной отрасли в 2018 году мы поговорили с заместителем начальника управления дорог и транспорта Липецкой области Олегом Князевым.

– Какое количество пассажирского транспорта работает в Липецкой области, обновляется ли пассажирский парк?

– Пассажирский парк Липецкой области насчитывает 1312 автобусов и трамваев, при этом в перевозках в пределах Липецкой области задействовано 1271 транспортное средство. Средний возраст парка 13,5 лет. Автобусы имеют свойство изнашиваться – только с начала этого года в районах области было списано 34, а в самом Липецке – 95 автобусов, 15 из которых принадлежали МУП «Липецкпассажиртранс». Пополнился пассажирский парк 43 новыми автобусами общей стоимостью 203,5 млн рублей. Большинство этих транспортных средств было приобретено с использованием лизинговых схем. Ещё одним важным моментом при обновлении автопарка области является экологичность приобретаемых автобусов – 30 из них работают на компримированном природном газе. Применение газа в качестве топлива не только позволило снизить выбросы вредных веществ в атмосферу и себестоимость поездок, но и дало толчок к развитию в нашем регионе сети газозаправочных станций, а это и новые рабочие места, и стимул для перевода на газ автотранспорта других предприятий.

– Какой бюджет выделяется на транспорт? На что уходит большая часть этих средств?

– Расходы консолидированного бюджета области на транспорт с начала года составили 1250,5 млн рублей, из них 875,6 млн рублей – это средства областного бюджета. В 2018 году бюджетное финансирование пассажирского автотранспорта выросло и составило 865 млн рублей с начала года – это на 22,6 % больше чем в прошлом году. Рост произошёл за счёт увеличения объемов субсидий на компенсацию проезда граждан льготных категорий и на обновление пассажирского парка области. Поддержка предприятий автотранспорта из областного бюджета выросла на 88 % и составила 490,5 млн рублей. Из бюджетов муниципальных образований автомобильный транспорт профинансирован в размере 375 млн рублей.

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– Какова доля частного бизнеса в пассажирских перевозках?

– К пассажирским перевозкам на территории Липецкой области активно привлекаются частные предприятия и индивидуальные предприниматели. Достаточно сказать, что в этом году перевозками населения пассажирским автотранспортом занимались 36 индивидуальных предпринимателей и 35 предприятий различных форм собственности из них лишь 4 – муниципальные. Регулярные перевозки за пределы Липецкой области осуществляют два индивидуальных предпринимателя – в их парке находится 41 автобус.

– И каковы показатели работы автомобильного пассажирского транспорта?

– По причине роста автомобилизации населения показатели объёма перевозок ежегодно сокращаются. В истекшем периоде 2018 года по сравнению с прошлым годом объём перевозок снизился на 15,4 %. А вот доходы от перевозки пассажиров по регулярным маршрутам выросли на 15,8 % и составили 864,7 млн рублей. Расходы тоже выросли почти на 8 % и составили 1639,1 млн рублей. Однако среди причин увеличения расходов перевозчиков помимо негативных факторов – роста цен на ГСМ и прочие материальные и энергетические ресурсы, есть и положительные моменты: увеличены расходы по фонду оплаты труда – среднемесячная заработная плата работников предприятий пассажирского автотранспорта в текущем году выросла почти на 10 %.

Удельный вес доходов от перевозки платных пассажиров в расходах – 52,8%. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года этот показатель увеличился на 3,7 процентных пункта. Предприятия-перевозчики выполняют и социальную функцию: в Липецкой области традиционно уделяется большое внимание поддержке социально малозащищённых слоёв населения. Часть расходов за перевозку льготных категорий пассажиров берёт на себя бюджет. Перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам, перечислено субсидий из областного бюджета на компенсацию расходов в связи с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан в размере 91,8 млн рублей – это на 57,4 миллиона больше, чем за тот же период прошлого года.

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– А какие современные технологии применяются в сфере пассажирских перевозок?

– Мы первыми в России одновременно на всей территории региона внедрили автоматизированную систему безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на транспорте общего пользования. Функционирует она в области уже больше года. С момента запуска системы липчанами было приобретено почти 300 тысяч общегражданских транспортных карт фиолетового цвета и более 120 тысяч льготных. В настоящее время приобрести общегражданскую транспортную карту и пополнить её баланс можно на всех автовокзалах и автостанциях Липецкой области, в отделениях «Сбербанка России», «Липецккомбанка» и пунктах обслуживания клиентов – всего около 800 точек по области. Также пополнить баланс и актуализировать денежные средства на карте можно с помощью мобильных терминалов оплаты водителя в автобусах пригородного и междугороднего сообщения Липецкой области. Приобрести транспортные карты можно также в областных отделениях «Почты России».

– Прижилась ли система безналичной оплаты в регионе, и в чём особенности этой системы?

– С 1 июля 2017 года по 30 сентября 2018 года по всем видам транспортных карт в Липецкой области было совершено порядка 100 тысяч поездок. Средняя сумма пополнений составила почти 102 миллиона рублей в месяц. В среднем липчане единовременно пополняют баланс карты на 200 рублей. Система позволяет повысить прозрачность доходов, собираемых с линии, а значит обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет. Кроме того, она даёт возможность сбора достоверной и актуальной информации о пассажиропотоках, что повышает эффективность управленческих решений. На сегодняшний день липецкая система безналичной оплаты проезда признана одной из лучших в стране – за опытом в Липецк приезжают специалисты со всей России.

– Как изменилась система за этот год и какие перспективы её развития?

– Система безналичной оплаты проезда всё время совершенствуется: разработан сервис «личный кабинет клиента» на сайте ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области», осуществлена возможность пополнения баланса с помощью мобильного приложения «Сбербанк», сервиса «Сбербанк Онлайн» и других автоматизированных систем обслуживания клиентов. Сегодня в тестовом режиме проходит внедрение бесконтактной оплаты проезда банковской картой и мобильными устройствами с помощью технологии NFC. До конца года планируется завершить работы по установке онлайн-касс на все пассажирские автобусы в областном центре. Совершенствоваться будет не только система безналичной оплаты – новые технологии уже в ближайшем будущем совершат переворот в отрасли.

В преддверии праздника хочется пожелать работникам автомобильного и городского пассажирского транспорта здоровья, материального достатка и, конечно же, ровных дорог!

Светлана ВАСИЛЬЕВА. Фото из архива УДиТ.