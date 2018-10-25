Студенческий отряд Липецкэнерго – самый креативный в компании «Россети»

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-25T10:12:27+03:00

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С дипломом за первое место в творческом конкурсе вернулся студенческий отряд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» из Ростова-на Дону. Там в рамках Всероссийского слета, посвященного окончанию трудового семестра, состоялось закрытие девятого сезона студенческих отрядов электросетевого комплекса. Это итоговое событие года Российских студенческих отрядов, на которое попадают только лучшие представители движения.

Липецк на всероссийской сцене представлял отряд «12 киловатт молодости». Студенты ЛГТУ представили программу под названием «РосСети любви». Они пели, играли на бас-гитаре, читали энергорэп. В итоге липчан назвали лучшими. Помимо этого, наши студенты заняли 2 и 3 место в конкурсе фоторабот.

Липецкэнерго ежегодно приглашает для работы студентов Липецкого государственного университета и других технических образовательных учреждений. В этом году за полтора месяца трудового семестра под руководством опытных специалистов Липецкэнерго будущие энергетики провели несколько десятков инструментальных проверок приборов учета, актуализировали порядка 30 реестров к схемам ВЛ 0,4, приняли участие в расчистке просек и выявили несколько случаев безучётного потребления электроэнергии.

- В студенческом отряде оказался впервые. Считаю, что главное преимущество работы здесь – знания, которых нет в книжках. Ведь ты общаешься с профессионалами-практиками. А их опыт никакая теория не заменит. Помимо этого, студенческий отряд – это бесконечная возможность развиваться. Например, я побывал на энергетической смене в Сколково и теперь знаю, почему говорят, что энергетик – главный человек на заводе. Ни одно производство, ни одна сфера промышленности без грамотного электроснабжения не работает, - так оценил победный трудовой сезон Кривоносов Алексей, студент первого курса магистратуры кафедры электрооборудования Липецкого государственного технического университета.

Для липецкого филиала МРСК Центра студенческие отряды – часть системной работы по привлечению на производство квалифицированных специалистов. Так, например, студент кафедры электрооборудования ЛГТУ Дмитрий Корнилов после окончания университета планирует работать именно в Липецкэнерго:

- Студенческий отряд дает возможность применить на практике, потрогать руками то, что изучал год. В студенческих отрядах «Россетей» я четвертый год. Благодаря этому отлично понимаю, какая работа меня ждет в ближайшем будущем. И уверен, что я к ней готов, - считает будущий энергетик.

Всего в трудовом сезоне 2018 года на 108 объектах группы компаний «Россети» работало 122 отряда общей численностью 2118 студентов из 91 образовательной организации.

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