Липецкие земледельцы обновляют рекорды урожайности

СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-25T11:15:18+03:00

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Убрать с полей урожай - на это направлены в эти дни усилия липецких земледельцев. Полеводы трудятся организованно и слаженно. Так что весь собранный урожай будет в закромах.

Часть работ уже выполнена, другие близятся к завершению, сообщили в управлении сельского хозяйства региона. К первым относятся сев озимых, пахота, уборка картофеля, заготовка кормов. Кстати, последних для животноводства на зиму запасено почти 230 тысяч тонн. За пять-семь ближайших дней хлеборобы управятся с обмолотом кукурузы на зерно, подсолнечника, сои, да и с уборкой сахарной свеклы и овощей не затянут.

На кукурузных плантациях работы ведутся со значительным опережением прошлогодних показателей. Рекордной урожайности добились в этом сезоне долгоруковские свекловоды: с каждого из 7,5 тысячи гектаров они получили в среднем по 380 центнеров сладких корнеплодов. На переработку отправлено 285 тысяч тонн сырья, что также является рекордом для района. Долгоруковцы первыми в области завершили уборку, вторыми стали лебедянцы. Близки к финишу свекловоды Чаплыгинского, Хлевенского, Тербунского, Измалковского, Добринского, Грязинского, Воловского районов. Всего по Липецкой области осталось выкопать менее 17 тысяч гектаров корнеплодов. Свекловоды должны завершить уборку за шесть-семь дней.

Аграрии региона в этом сезоне особое внимание уделили подсолнечнику. В 2018 году плантации масличной культуры выросли до 184,3 тысячи гектаров. Лучшие результаты на уборке этой культуры показали лебедянцы, воловцы и становлянцы, уже завершившие обмолот.

Хороший задел создан на будущее. По данным областного управления сельского хозяйства, в этом году была засеяна 371 тысяча гектаров озимых пшеницы и ржи, под урожай-2019 из освободившихся площадей подготовлено свыше 710 тысяч гектаров зяби, «второй хлеб» собран с 6,3 тысячи гектаров.

Фото: сайт администрации Липецкой области.