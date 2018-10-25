2018-10-25T13:56:03+03:00
Общество

Липчан приглашают принять участие в Дельфийских играх

В регионе мероприятие проводится с 2003 года
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке пройдут Дельфийские игрыВ Липецке пройдут Дельфийские игрыФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
Изменить размер текста:

14 ноября в Липецкой области состоятся Дельфийские игры. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в этом году они пройдут в один турнир. Заявку для участия нужно успеть подать до 5 ноября в Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова с пометкой «В оргкомитет молодежных Дельфийских игр Липецкой области».

В играх принимают участие ребята из разных муниципальных образований области. Они демонстрируют свои таланты в различных номинациях. Выступления участников оценивает жюри: музыканты, народные артисты РФ, заслуженные работники культуры, актеры и режиссеры театров, балетмейстеры, художники, народные мастера, цирковые артисты, журналисты, дизайнеры и даже шеф-повара известных ресторанов.

Гала-концерт и церемония награждения победителей игр состоится 30 ноября в ОЦКНТиК. Напомним, Липецкая область участвует в Дельфийском движении России с 2003 года. 34 липецких солиста и 4 творческих коллектива участвовали в соревнованиях всероссийского уровня. За это время липчане получили 55 наград. Из них 8 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей, а также 27 дипломов. А в 2016 году регион вышел в 20 сильнейших, заняв 17 место.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
С площади Победы в Липецке вывозят нелегальные киоски
В Ельце парень пошел на грабеж ради двух пачек сигарет
В Липецке ищут водителя, который сбил 6-летнего ребенка и сбежал
Липчанина оштрафовали за экстремистскую музыку во «ВКонтакте»
В Липецке с начала года 125 человек заразились ВИЧ
Центробанк рассказал, где липчане могут сдать биометрические данные
Под Липецком мотоциклиста оштрафовали за попытку подкупить автоинспектора
В Липецке осудили мужчину, который переночевал в доме девушки против ее воли
Липчане игнорируют новый светофор на Первомайской
В Липецке 5 дней назад пропал 25-летний парень
В Липецке зоозащитники нашли у школы отравленного дротиком щенка
В Липецке подрядчик ответил за протекающую крышу инфекционной больницы
На трассе М-4 под Липецком грузовик с прицепом раздавил иномарку
Строитель в Липецке сорвался с 17 этажа по вине крановщика
Горожане хотят, чтобы в Липецке появились экопарковки
Под Липецком водитель ВАЗа насмерть сбил мужчину
Ночью в центре Липецка стреляли в мужчину
Под Липецком 22-летняя девушка обокрала пенсионерку
Липчанам не дали устроить оргию на сцене с группой Wildways
Под Липецком вспыхнул дом: есть пострадавший
В четверг 16 улиц Липецка останутся без воды, а в садоводческих товариществах отключат свет
Ночью в четверг синоптики обещают мокрый снег
На 6 долгостроях Липецка возобновили строительство
В Липецке в Каменном Логу возведут подпорную стену
Более 1,2 миллиарда рублей направили на ремонт теплосетей и оборудования в Липецке
Предприниматели Центрального Черноземья узнали, как увеличить продажи с помощью управления клиентским опытом
В ДТП с фурой на трассе «Дон» под Липецком пострадали два сотрудника полиции
Липчанину грозит 8 лет за сбыт 0.12 грамм наркотика
Липчанам расскажут все об алиментах