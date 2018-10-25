Липчан приглашают принять участие в Дельфийских играх

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-25T13:56:03+03:00

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14 ноября в Липецкой области состоятся Дельфийские игры. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в этом году они пройдут в один турнир. Заявку для участия нужно успеть подать до 5 ноября в Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова с пометкой «В оргкомитет молодежных Дельфийских игр Липецкой области».

В играх принимают участие ребята из разных муниципальных образований области. Они демонстрируют свои таланты в различных номинациях. Выступления участников оценивает жюри: музыканты, народные артисты РФ, заслуженные работники культуры, актеры и режиссеры театров, балетмейстеры, художники, народные мастера, цирковые артисты, журналисты, дизайнеры и даже шеф-повара известных ресторанов.

Гала-концерт и церемония награждения победителей игр состоится 30 ноября в ОЦКНТиК. Напомним, Липецкая область участвует в Дельфийском движении России с 2003 года. 34 липецких солиста и 4 творческих коллектива участвовали в соревнованиях всероссийского уровня. За это время липчане получили 55 наград. Из них 8 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей, а также 27 дипломов. А в 2016 году регион вышел в 20 сильнейших, заняв 17 место.